Luis Figo no va a dejar que nadie manche su nombre ni que dañen su imagen y su honor. El portugués tiene claro que no todo vale, tal y como ha expresado en sus redes sociales, concretamente en su perfil oficial de X (antes Twitter). Y es que Claudia Bavel sigue siendo protagonista en televisión aireando sus supuestas aventuras con deportistas y otras figuras, saliendo el nombre de Figo en uno de esos programas.

Los colaboradores de De Viernes preguntaban insistentemente a la modelo de Onlyfans y actriz de cine para adultos por más famosos casados con los que había tonteado, y se hablaba de que en un evento le presentaron a Míchel Salgado y Luis Figo, algo que no gustó nada al luso. «¿Pero está basura de qué va? Deberían lavar la boca antes de que se refieran a mi persona! Tomaré mediadas legales en consecuencia con esta información difamatoria», escribió el ex jugador del Real Madrid junto al vídeo.

El revuelo sobre las supuestas infidelidades de Joaquín Sánchez a su esposa, Susana Saborido, sigue creciendo tras la filtración de mensajes privados entre el ex futbolista y la actriz de contenido para adultos, Claudia Bavel. Estas conversaciones, que datan de diciembre de 2023, fueron reveladas en el programa Ni que fuéramos Shhh, y muestran un intercambio en el que ambos expresan deseos de encontrarse en persona. En los mensajes, Joaquín comenta sobre una fotografía de Bavel: «¿Y qué hago yo ahora?», a lo que ella responde de manera sugerente. Aunque se mencionaron planes para reunirse en Barcelona, estos encuentros nunca se concretaron.

Claudia Bavel ha declarado que la filtración de estos mensajes ha sido una traición por parte de personas en las que confiaba, y ha criticado el enfoque machista de las reacciones públicas, enfatizando que ella no es la persona casada en esta situación. Pero hay más. A raíz de esto Belén Esteban reveló en el mismo programa que el deportista había pasado un apasionado fin de semana con una joven, hacía tres años. Se trata de Cristina Ruiz, ex participante de Mujeres y Hombres y viceversa. Ante las palabras de La Patrona, la joven ha asrgurado que no se ocultaron en ningún momento: «Íbamos por el pueblo cogidos de la mano, hay muchos testigos oculares», ha dicho. Tanto fue así que incluso le llegó una fotografía de ambos a Susana Saborido, la mujer de Joaquín.

Y la cosa no queda ahí. José Saborido, hermano de Susana Saborido, ha agitado el panorama mediático con sus recientes declaraciones sobre el matrimonio entre su hermana y Joaquín Sánchez, dejando entrever que tiene pruebas que podrían confirmar las acusaciones de infidelidades por parte de Joaquín, lo que pondría en jaque la imagen de familia feliz que el ex futbolista ha mostrado públicamente.