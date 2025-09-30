Luis Enrique pelotea al Barça: «Es excitante jugar contra un equipo similar a nosotros»

Luis Enrique atendió a los medios de comunicación desde la sala de prensa del Olímpico de Montjuic en la previa del partido de la segunda jornada de la Fase Liga de la Champions League que enfrenta este miércoles a Barcelona y PSG. El técnico asturiano vuelve a enfrentarse al equipo del que fue entrenador y jugador.

«En primer lugar, quería dar las gracias al Presidente por este gesto increíble de donar el dinero de las camisetas de los jugadores a la Fundación Xana. Es un gesto muy especial, encima en Barcelona. Hay que tener esta visibilidad para ayudar a las familias y a los niños. No lo olvidaremos», comenzó declarando Luis Enrique ante los medios de comunicación.

«Siempre es especial y bonito estar en Barcelona. Es mi casa, este es el lugar donde prácticamente he hecho gran parte de mi carrera como jugador y entrenador. No es el Camp Nou, pero es un estadio muy bonito con grandes recuerdos, como la inauguración de los JJ.OO de 1992, donde yo estuve», añadió el entrenador del PSG.

«Todos los equipos buscamos el equilibrio entre la defensa y el ataque. Somos equipos similares, para los aficionados y para los dos equipos será un desafío bonito», comentó sobre la parcela defensiva de ambos equipos antes del Barcelona-PSG.

Sobre las bajas de su equipo: «Hay muchas maneras de valorar esto. Creo que puedes lamentarlo o enfocarte en los resultados. No importa quién juegue mañana, cada jugador estará en un gran equipo, independientemente de cuál sea. Intentaremos ganar el partido».

«El año pasado no jugamos contra el Barça. Lo que puedo decir es que será un partido bonito, con dos equipos con esta mentalidad y orgullo de jugar en ataque y saben defender y controlar el balón. A Pedri lo conozco muy bien y estoy contento de ver a Pedri jugar tan bien», valoró sobre la posible revancha culé tras el enfrentamiento de hace dos años.

«Hay que esperar al entreno de hoy. Para ser sincero no queremos tomar riesgos. Creo que la decisión será más del jugador que mía. Tienen que estar listos y preparados, es un partido importante pero no determinante. Cuando estemos juntos y nos levantemos mañana lo valoraremos», dijo Luis Enrique sobre los jugadores tocados en su centro del campo.

«Para nosotros es excitante jugar contra un equipo con esta mentalidad y de este nivel. A Flick lo conozco desde hace mucho tiempo y sé su idea de juego. No importa cuál sea el resultado, creo que habrá dos equipos similares y para mí la clave estará en ver quién mantiene el balón», aclaró el técnico español.

«En España me sentí muy querido (risas), es verdad no sé de qué os reís. Barcelona es mi casa y no puedo decir ni una cosa mala del Barça, pero soy un profesional del fútbol y los culés lo saben, y cuando vuelvo siento el cariño de los aficionados», valoró Luis Enrique.