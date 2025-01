Luis Enrique entierra vivo a Marco Asensio: 18 minutos en los últimos nueve partidos

Marco Asensio fue una de las grandes apuestas de Luis Enrique tanto en la selección española como en esta etapa en el Paris Saint-Germain (PSG), aunque el balear atraviesa ahora mismo uno de los momentos más difíciles de su carrera: está completamente en el ostracismo. El mallorquín, que inició la temporada con un rendimiento óptimo, ha visto cómo su participación ha disminuido drásticamente en los últimos encuentros, hasta el punto de sumar sólo ¡18 minutos en los últimos nueve partidos!

El balear tiene contrato con el PSG hasta 2026, tras firmar libre tras cerrar su etapa en el Real Madrid, parecía haberse ganado la confianza del técnico asturiano en el arranque de la temporada gracias a su calidad técnica y visión de juego. Pero con el paso de las semanas y las dudas que ha generado el equipo en la Champions League, esa relación entre Luis Enrique y Asensio parece haberse enfriado.

Los números de Marco Asensio en las últimas semanas no dejan dudas de su papel: 18 minutos en los últimos nueve partidos, repartidos entre breves apariciones ante el Bayern (7 minutos) y el Auxerre (11 minutos). En la sexta jornada de la Champions League, el PSG se jugaba su continuidad en Europa contra el RB Salzburgo, pero Asensio no solo fue suplente, sino que ni siquiera calentó durante el encuentro. En su lugar, Luis Enrique optó por otros jugadores jóvenes como Warren Zaïre-Emery y Doué, quienes tuvieron actuaciones destacadas, relegando aún más al balear en la rotación.

Asensio tampoco tuvo minutos en la Supercopa francesa ante el Mónaco, suplente de nuevo. Y pese a su escaso protagonismo, tampoco fue convocado para la Copa francesa en el partido ante el Lens. Además, acumula seis suplencias de los últimos nueve encuentros.

El cambio en la situación de Asensio resulta aún más sorprendente si se analiza su inicio de temporada. Aprovechando la lesión de Gonçalo Ramos, el mallorquín destacó con goles y asistencias en la Ligue 1. Entre sus actuaciones más destacadas están su aporte ante Montpellier, Lille y Brest, así como su brillante actuación frente al Angers, donde repartió dos asistencias en la victoria por 0-4. Pero la recuperación de Ramos y la irrupción de jóvenes talentos han complicado el panorama para Asensio, despojado también de ese rol de falso 9 con el que parecía hacerse un hueco.

Pero lo que realmente puede hacer tocar fondo a Asensio en el PSG puede ser la llegada de Khvicha Kvaratskhelia, la estrella del Nápoles. El extremo georgiano sería el último golpe a las oportunidades de Marco Asensio para tener minutos y ya se rumorea con la posibilidad de una salida en este mercado invernal. Sin duda, pese a su falta de minutos, no le faltarían novias al ex madridista.

De hecho, sobre esta falta de minutos ha hablado Luis Enrique, que ha sido claro al respecto. «Mis decisiones hablan mucho mejor de lo que yo pienso de cada jugador en cada momento. Siempre digo lo mismo, tomo las decisiones en función de lo que veo en la competición y en los entrenamientos», explicaba Luis Enrique sobre los menos habituales, en su habitual tono díscolo, hablando en general: «Evidentemente los jugadores que no juegan no están de acuerdo, pero como ese es el papel que me toca hacer a mí como entrenador. Siempre digo que no hay ninguna situación que no se pueda cambiar, pero a día de hoy las decisiones son esas y no tengo nada que explicar».