Luis Enrique hunde a Marco Asensio

Marco Asensio está viviendo un momento muy delicado en el Paris Saint-Germain, donde la confianza de Luis Enrique en él ha caído notablemente. El técnico ha reducido drásticamente su participación en las últimas semanas, ya que el ex jugador del Real Madrid ha disputado solamente 11 minutos en los últimos seis partidos del PSG. Este domingo, en la Supercopa de Francia, Marco no participó en la victoria del club parisino.

En total este curso, Marco Asensio fue titular unas 10 veces de 22 posibles. Bajo la dirección de Luis Enrique, el futbolista balear ha visto reducidas sus oportunidades desde finales del mes de noviembre. Desde el 26 de noviembre, Asensio apenas ha sumado 18 minutos, divididos entre el partido contra el Bayern (7′) y el Auxerre (11′).

No disputó ni el encuentro de Copa de Francia ante el Lens. El entrenador asturiano ha preferido otras alternativas ofensivas, dejando claro que el ex del Madrid no es prioritario en sus planes. La vuelta de Gonçalo Ramos tras su lesión ha complicado aún más la situación del mallorquín, quien venía actuando como falso 9.

Marco Asensio no había empezado mal

Y eso que su inicio de temporada fue exquisito. El atacante aprovechó la ausencia de Gonçalo Ramos para destacar con goles y asistencias frente a Montpellier, Lille y Brest. Anotó otro tanto a mediados de octubre y brilló contra el Angers a principios de noviembre con dos asistencias en la victoria por 0-4. Sin embargo, estas actuaciones no han sido suficientes para consolidarse en los planes de Luis Enrique, a pesar de acumular 748 minutos de juego.

La situación alcanzó su punto más crítico en la sexta jornada de la Champions League. El PSG llegaba en una situación delicada con solo cuatro puntos tras tres derrotas, un empate y una victoria en la primera jornada. Ante el RB Salzburgo, Luis Enrique decidió prescindir completamente de Marco Asensio, quien no jugó ni un minuto ni siquiera calentó durante el partido. El técnico apostó por Warren Zaïre-Emery y el joven Doué, quien brilló especialmente dando una asistencia y marcando un gol, lo que parece alejar aún más a Asensio del once titular. Además, la victoria de los parisinos por 0-3 podría haberle dejado un hueco en los instantes finales del partido.

Dembélé también la tuvo con Luis Enrique

Pero Marco Asensio no es el único que tuvo sus diferencias con el asturiano. Existe una tensión entre Luis Enrique y Ousmane Dembélé en el PSG. El técnico declaró en rueda de prensa que no es «padre, hermano ni ‘bro’» del jugador, sino simplemente su entrenador. El ex del Barcelona respondió después de marcar un gol contra el Lyon, reiterando las palabras del técnico y enfatizando que mantienen una relación profesional entrenador-jugador.

La situación se había complicado previamente cuando Dembélé fue excluido de una convocatoria contra el Arsenal por indisciplina y posteriormente fue expulsado en un partido contra el Bayern. El jugador francés estuvo sin ser titular desde el 26 de noviembre, pero regresó al once iniciales marcando un gol temprano contra el Lyon. A pesar de las tensiones, Ousmane ha expresado que el objetivo común es hacer crecer al PSG y conseguir títulos. Conta el Mónaco, el delantero fue el que ofreció el trofeo de la Supercopa de Francia a los parisinos tras marcar sobre la bocina.