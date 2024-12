Dembélé se envalentona y se la devuelve a Luis Enrique: «No es mi padre ni mi hermano»

Continúa la guerra entre Ousmane Dembélé y Luis Enrique. La relación entre entrenador y jugador está tocada. En la previa del partido contra el Olympique de Lyon, el asturiano señaló que no es el «padre» del delantero galo, sino que es «su entrenador». Tras el encuentro en el Parque de los Príncipes llegó la respuesta del internacional con Francia, que se envalentonó después de volver a la titularidad con victoria y gol.

En la rueda de prensa previa al partido contra el Olympique de Lyon, al ser preguntado por Dembélé, Luis Enrique señaló que no era su «padre, tampoco su hermano, ni su ‘bro’». «Mi relación es la misma con todos los jugadores. No soy el padre de ellos, tampoco su hermano, ni su ‘bro’», dijo el preparador asturiano del PSG en la comparecencia de prensa previa al clásico de la Liga francesa.

Después del partido le comentaron las palabras del técnico a Dembélé, que no dudó en replicar al español y darle la razón después de anotar uno de los goles del encuentro frente al Lyon: «Luis Enrique no es mi padre ni mi hermano». «Como dijo el entrenador en la rueda de prensa, no somos hermanos, no es mi padre. No somos ‘bros’. Es una relación entrenador-jugador. Intentamos hacer todo lo posible para que el París Saint-Germain crezca, gane títulos, juegue bien y guste a todo el mundo», señaló en zona mixta.

Luis Enrique y Dembélé han tenido sus tiras y aflojas durante toda la temporada. Este es uno más. De hecho, el francés, que es uno de los mejores jugadores que tiene el Paris Saint Germain, llevaba desde el 26 de noviembre sin ser titular. Aquel día el PSG cayó por la mínima ante el Bayern en Múnich y Ousmane acabó expulsado por doble amarilla. Este domingo volvió a ser de la partida en un duelo siempre vibrante entre dos históricos de la Ligue 1 y respondió a las mil maravillas, con gol en el minuto ocho de partido para abrir la lata.

Dembélé se moja sobre Luis Enrique

Como era de esperar, en la zona mixta le preguntaron al jugador por la relación con Luis Enrique. De hecho, antes de su expulsión en Múnich ya habían tenido un enganchón justo después del partido contra el Rennes. El técnico dejó fuera de la convocatoria contra el Arsenal a Ousmane por indisciplina, a pesar de la importancia que tenía el encuentro para el PSG. Luego vino la expulsión contra el Bayern, del que el asturiano dijo que «fue grave error hacia el colectivo».

A partir de ahí, Dembélé empezó a partir desde el banquillo. Se le acabó la titularidad. Casi un mes después, el galo ha regresado al once. Además, sobre su relación explicó que «lo conozco desde hace un poco más de tiempo. Nuestro objetivo es hacer todo lo posible para que el Paris Saint Germain crezca, gane títulos, juegue bien y guste a todos».

El Lyon amenazaba el liderato de los parisinos. Nueve puntos separaban a ambos equipos en la tabla, pero una victoria del Olympique apretaba la clasificación tras los empates de Marsella y Mónaco. Un tanto del extremo francés a los ocho minutos encarrilaba el encuentro para el conjunto local en el Parque de los Príncipes. Una diana que también le sirvió a Dembélé para reivindicarse frente a Luis Enrique.

Sobre el partido, el extremo resaltó el gran partido que tuvieron que hacer para superar a un encuentro «difícil» contra un gran rival: «Sabíamos que iba a ser un partido difícil. El Lyon es un equipo de calidad con muy buenos jugadores atrás y arriba. Tuvimos que ser serios para ganarles poniendo mucha intensidad, especialmente en los primeros 15 minutos para no dejarles respirar».