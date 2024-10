Al-Khelaifi toma partido en la batalla de Luis Enrique y Ousmane Dembélé en el PSG

Luis Enrique tomó esta semana una drástica decisión en el Paris Saint-Germain. El entrenador gijonés decidió dejar fuera a Ousmane Dembélé de la convocatoria del trascendental partido de este martes ante el Arsenal por un acto de indisciplina. Una decisión que ha sido secundada por Al-Khelaifi y donde el presidente de la entidad parisina no entrará en las decisiones de su entrenador.

«Hacer un equipo tiene una serie de circunstancias difíciles. Ayer tuve que tomar una decisión difícil, pero que considero que es la mejor para el equipo sin ninguna duda. La volvería a hacer cien veces más. Eso no significa que sea irrevocable, pero la situación mejor para el equipo que considero es esta. Yo firmé con el PSG para hacer un equipo. Eso lo puedo garantizar hasta el último día que esté aquí», dijo Luis Enrique en rueda de prensa.

En esta misma rueda de prensa, Luis Enrique dijo querer «un equipo que sea atrevido, que vaya a ganar todos los partidos, que juegue bien al fútbol. No puedo garantizar ganar títulos ni la Champions, desgraciadamente. El primer día que no pueda garantizar hacer un equipo, me iré a mi casa. Me han contratado para hacer un equipo, lo voy a hacer. En ese equipo estará Dembélé, por si alguno tiene dudas».

Según ha informado el diario AS, Al-Khelaifi no ha entrado (ni entrará) en las decisiones de Luis Enrique desde que le fichó el año pasado. De ser así, el entrenador español tomará la contundente decisión de abandonar el club de forma inmediata. «Si Al Khelaïfi se inmiscuye un poco en las decisiones de Luis Enrique, el entrenador se marcha inmediatamente», repiten en la zona noble del club capitalino.

Luis Enrique explica el problema

«Yo soy muy sincero, pero no voy a hacer de eso una telenovela. No ha habido una discusión entre el jugador y yo ni tampoco hay un problema entre nosotros. Solamente hay un problema entre un jugador y sus obligaciones con el equipo, nada más, pero se subsana en cinco minutos», explicó el entrenador del Paris Saint Germain antes de enfrentarse al Arsenal este martes.

Y es que, según informa el diario L’Equipe, el viernes se produjo un acaloroda encuentro entre Luis Enrique y Dembélé ya que el entrenador le achacó al ex del Barcelona varias decisiones del partido ante el Rennes. Ousmane, en vez de asumir sus errores, replicó las palabras de su míster, algo que no le gustó y tomó la decisión de no convocarle este martes para el encuentro de la Champions League ante el Arsenal.