Luis Enrique: de agredido a agresor con Estados Unidos de nuevo como escenario

No tuvo buen perder Luis Enrique en la final del Mundial de Clubes ante el Chelsea. Era el gran favorito el PSG, llegaba como campeón de Europa y venía de tumbar al Real Madrid en semifinales. Pero no fue suficiente, el club londinense pasó por encima al parisino y lo que pasó tras el pitido final ya es historia. El asturiano tuvo un encontronazo con el jugador del Chelsea Joao Pedro, al que agredió y éste cayó al suelo. De agredido, a agresor, porque todos recuerdan aquella icónica imagen de Luis Enrique completamente ensangrentado en el Mundial de Estados Unidos entre España e Italia, con Tassotti como agresor.

Se invirtieron los papeles este domingo en Estados Unidos, mismo escenario que hace más de treinta años atrás, en el Mundial de 1994 entre España e Italia, el combinado español cayera eliminado por 1-2. De aquel partido, lo que muchos recuerdan no es la eliminación o los goleadores de aquel partido, son muchos los que reciben una imagen en su cabeza y dos nombres: Luis Enrique y Tassotti.

En aquel partido, un 9 de julio de 1994, Luis Enrique fue el agredido y Tassotti el agresor. El italiano le propinó un violento codazo al español, impactando en su rostro y provocándolo un aparatoso sangrado que dio la vuelta al mundo. Todo sucedió ya en la recta final del encuentro, correspondiente a los cuartos de final del Mundial ya con el 1-2 en el marcador.

En concreto era el minuto 93, cuando una pelota iba hacia el extremo derecho del ataque de España. Era Andoni Goikoetxea el que recibía y tras un control ponía una centro largo al segundo palo. Allí entraba Luis Enrique, bien agarrado por Tassotti, que propinaba el codazo y lanzaba al suelo al español. El árbitro era el húngaro Sándor Puhl, que no vio nada punible en la acción y dejó correr la pelota pese a que instantes después el juego quedara parado tras ver cómo le corría la sangre a un Luis Enrique enloquecido: no entendía como no podía haber visto lo que sucedió: era roja, expulsión y penalti a favor de España. Aquello se fue al limbo, no hubo sanción en el momento para Tassotti… aunque semanas después le costó ocho partidos de sanción.

No tuvo mucho que ver pero fue inevitable recordar aquella acción del 94 con la vivida este domingo en otro Mundial, el de Clubes, con Luis Enrique como protagonista de una acción en la que reconoció que su «objetivo y mi intención, como siempre, era intentar separar a los jugadores para que no hubiera más problemas», pero que las imágenes no dejan dudas de como le toca la cara y Joao Pedro va al suelo al contacto.

Fue después de un empujón a Donnarumma, cuando el entrenador se va directo a por el nuevo futbolista del Chelsea para golpearle en la cara, tras intentar agarrarle del cuello. «Al final del partido hay una situación que creo es totalmente evitable, por parte de todos», declaró zanjando la historia el propio Luis Enrique.