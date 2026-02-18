Las redes sociales arden con este vídeo, que acumula más de 10 millones de reproducciones El influencer y boxeador ocasional Deen The Great protagoniza un altercado con el ex luchador de MMA Tiki Ghosn El ex peleador respondió a las provocaciones con un codazo directo al rostro del influencer

Las redes sociales arden con este vídeo, que acumula más de 10 millones de reproducciones en apenas unas horas. En las imágenes, el influencer y boxeador ocasional Deen The Great protagoniza un altercado con el ex luchador de MMA Tiki Ghosn en una fiesta organizada por el ex campeón de UFC Quinton Rampage Jackson. Tal y como se aprecia en las imágenes, Deen The Great estaba transmitiendo en directo e inició una conversación tensa con Ghosn, acusándole de fingir no conocerle y amenazándole con darle una bofetada.

La situación fue subiendo de tono cuando Deen insistió en ridiculizar a Tiki Ghosn, cuestionando su relevancia y buscando claramente una reacción. Lo que vino después pocos lo esperaban. El ex peleador respondió con un codazo directo al rostro del influencer, noqueándolo para sorpresa de todos los presentes. El golpe, captado por varias cámaras, se difundió en cuestión de minutos y generó todo tipo de reacciones, también en el evento en el que estaban ambos, donde se formó una pelea multitudinaria.