Lluvia de críticas al padre de Checo Pérez por un comentario homófobo contra el hermano de Schumacher

Antonio Pérez, padre de Checo, piloto de Red Bull, la lio con un comentario homófobo muy criticado en las redes sociales al hablar de Ralf Schumacher, hermano del legendario Michael. El empresario mexicano se excedió con un ataque al alemán, también ex piloto de Fórmula 1, que hace unos meses hizo pública su homosexualidad. Precisamente su frase tenía mucho que ver con la orientación sexual, lo cual le ha conllevado una ola de reacciones negativas en las redes sociales.

«Exijo una disculpa. Hay uno que fue piloto de F1 o periodista que primero declara que Checo estaba fuera de Red Bull y a la siguiente semana sale del armario. No sé si estaba enamorado de Checo», afirmó Antonio Pérez en un pódcast, desatando las risas del entrevistador. Este centró su ataque en una información que brindó Ralf Schumacher anterior al Gran Premio de Bélgica, donde el de Red Bull se la jugaba antes del parón del Mundial en verano.

«Hay tantas cosas raras que ya no sabes si es periodista, hombre o mujer, pero su palabra quedó en duda. No por lo de Checo Pérez, sino por el tema de su esposa y lo que comentó», zanjó el padre del piloto, avivando un contrataque masivo, no sólo de los fieles a la familia Schumacher, sino del público general y de la F1, que le criticó ferozmente por las redes.

El padre de Checo y la polémica con Ralf Schumacher

Lo cierto es que Ralf Schumacher tampoco se corta un pelo al opinar sobre los asuntos del Gran Circo, pero siempre respetando la barrera del respeto. La última polémica en la que se mojó es en la de que su sobrino Mick no vaya a tener un asiento en la parrilla de 2025, debido en buena parte a que Alpine, equipo con el que compite en el Mundial de Resistencia, ha elegido a Jack Doohan por delante de él.

«La decisión de elegir a Doohan y no a Mick tenemos que respetarla, pero me parece decepcionante que se tuviera que enterar de ello por las redes sociales, por Instagram», comenzó, antes de dirigir el dardo a Flavio Briatore: «No es un buen estilo de él y no porque no actúe apropiadamente en líneas generales, sino por todo lo que ocurrió en el pasado. Flavio ha celebrado grandes momentos con Michael y estuvo muy conectado con la familia Schumacher. Una llamada personal no habría sido difícil para él».