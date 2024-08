Ralf Schumacher publica mensajes privados de su ex mujer tras acusarle de ocultar su homosexualidad

Ralf Schumacher ha vuelto a la actualidad en los medios de comunicación después de que hace tan solo unas semanas el alemán reconociera abiertamente y de manera pública, a través de las redes sociales, su homosexualidad y su relación con Etienne Bousquet-Cassagne, un francés de 33 años que colabora en una empresa de la que Ralf es director general. Fue el pasado mes de julio cuando el ex piloto de Fórmula 1 publicó un mensaje en el que anunciaba su noviazgo con Etienne.

Las reacciones ante tal revelación no han tardado en llegar y la que más repercusión ha generado, como es lógico, es la de Cora Brinkmann, la que fue esposa de Ralf Schumacher durante 14 años. En una entrevista en un medio alemán, la ex mujer del piloto ha confesado sentirse «utilizada» y ha acusado a este de haberle «ocultado su homosexualidad» durante los 14 años de matrimonio.

Además, Cora se ha preguntado si su ex marido alguna vez la habría amado realmente, dejando en el aire la duda de que su relación haya sido una farsa, ya que él, según afirma, nunca le había hablado de Etienne. Por su parte, Ralf se ha defendido alegando que Cora «miente». El ex piloto de F1 ha respondido a esta entrevista publicando en sus redes sociales una conversación privada de WhatsApp del pasado octubre de 2023 en la que la ex mujer de Ralf felicitaba por mensaje a Etienne convencida de que ambos habían contraído matrimonio.

El hermano de Michael Schumacher, que desde que admitió su sexualidad de manera pública no ha parado de recibir mensajes de apoyo y alegría por parte de sus seguidores, ha tomado esta radical decisión tras las duras palabras que Cora le dedica en la extensa entrevista concedida a Der Spiegel.

«Con todas estas idas y venidas me gustaría aclarar que Cora nos felicitó en septiembre (principios de octubre) de 2023 porque pensaba que nos casábamos. Ella también estaba feliz. Como podéis ver en este mensaje dirigido personalmente a Etienne. Creo que es una vergüenza para Etienne y para mí que difunda tantas mentiras. Los dos queremos que nos dejen en paz», ha apuntado el ex piloto.

Los mensajes privados

En el pantallazo de la conversación publicada, Cora felicita a Etienne porque cree que se han casado tras ver una foto de Ralf y Etienne con unas alianzas colocadas en sus manos derechas. En este caso, la actual pareja de Schumacher le responde que en Francia lo tradicional es portarlas en la izquierda, a lo que Brinkmann le responde que, sea como fuere, se alegra mucho por la pareja.

Lo que hizo Ralf fue adjuntar una imagen de una conversación de Whatsapp en la que Cora, su ex mujer, habla con el novio de Schumacher.

-Cora: «Enhorabuena» (acompañado por emoticonos)

-Novio de Ralf: «¿Qué? (risas)

-Cora: «Me dijeron que os casasteis porque los dos lleváis anillos en el lado derecho… estoy muy contenta por ambos» (emoticono de un beso)

-Novio de Ralf: «Pero en Francia es en la mano izquierda… desde el lado del corazón. Así que… (emoticonos de incredulidad)

-Cora: «Ralf es alemán. De todos modos, estoy feliz por vosotros, chicos».

-Novio de Ralf: «Gracias, Cora» (emoticono de besos).