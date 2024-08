Sale a la luz la verdadera relación entre Michael Shumacher y su hermano Ralf

Ralf Schumacher repasó recientemente en una entrevista los entresijos de la relación con su hermano Michael. Este dúo, uno de los más icónicos de la historia de la Fórmula 1, compartió desde que eran niños la misma pasión por el volante. Pero desde que a finales de 2013 el mayor de los Schumacher sufriera ese fatídico accidente haciendo esquí, la relación entre ellos se ha enfriado. Entra dentro de la lógica, pues el estado de Michael le impide comunicarse con normalidad con el resto de personas, pero Ralf ha confesado una mayor lejanía con su hermano enfermo, que ha empobrecido la gran relación que mantenían en el pasado.

Esta pareja de hermanos y de pilotos compitió mano a mano en la F1 durante 10 años, pero a raíz del trágico accidente de Schumacher en Los Alpes la relación ha desaparecido prácticamente. Además, ante la llamativa noticia de la homosexualidad de Ralf Schumacher, seguida de su ruptura con su ex mujer Cora, hizo temer a la familia por una posible filtración de la modelo sobre el estado de salud de Michael.

Sin embargo, Ralf se encargó de desmentir que esto fuera a pasar por un vínculo que perdió con Michael, al que sólo acuden a visitarle unas pocas personas de muchísima confianza. El menor de los Schumacher admitió que extraña «al Michael de antes» y que «la vida es injusta a veces». «Michael tuvo mucha suerte durante toda su vida. Pero entonces ocurrió este trágico accidente. Michael no era solo mi hermano. Cuando éramos niños, también era mi entrenador y mentor. Me enseñó literalmente todo sobre las carreras de karts», narró.

«Puede que haya una diferencia de edad de siete años, pero él siempre estuvo a mi lado. Corrimos juntos, practicamos maniobras de adelantamiento y todo lo que importa en el automovilismo. Tuve el honor de aprender del mejor», recordaba Ralf. «Ese día nos trajo mucha mala suerte. Este destino ha cambiado a nuestra familia», añadió, hablando del ámbito familiar.

Cora no revelará el estado de Michael Schumacher

El asunto se calentó todavía más cuando Ralf y su ex esposa Cora intercambiaron dardos por su homosexualidad. La modelo confesó abiertamente haberse sentido engañada durante muchos años y entre ambos publicaron varios mensajes nada agradables que incluían a un tercero, la actual pareja de Ralf.

Aún así, Cora le quitó hierro al asunto, asegurando que nunca dirá nada del estado de salud de Michael Schumacher por una cuestión de respeto: «Si no digo nada en contra de mi familia, o ex familia, no tiene nada que ver con nada más que el respeto y la lealtad a la familia. Si quisiera, podría decirlo, pero no lo hago».