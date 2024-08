La ex mujer de Ralf Schumacher habla sobre la homosexualidad del ex piloto de Fórmula 1

Cuatro semanas atrás, el ex piloto de Fórmula 1 y hermano menor de Michael Schumacher, Ralf, salió del armario e hizo pública su homosexualidad a través de las redes sociales. Cora Brinkmann, su ex mujer, no se lo ha tomado nada bien y sus declaraciones en Alemania no han dejado indiferente a nadie.

«Ojalá Ralf me hubiera involucrado o al menos me hubiera hecho partícipe de su decisión, habría sido una señal de respeto. Durante su trayectoria en la Fórmula 1, hubo muchos rumores en el paddock. Le pedí que me aclarase si lo que se decía era verdad, pero él siempre lo negó, diciéndome que estaba imaginándome todo y que lo mismo necesitaba ayuda psicológica», señala la ex de Ralf Schumacher.

Y es que el ex piloto alemán sigue trabajando de analista de la Fórmula en televisión. Por su pasado, por su familia y por su trabajo, es una persona influyente en el mundo del deporte. Pero su ex mujer no se ha cortado en estas declaraciones en el medio alemán Der Spiegel.

«Cuando lo anunció fue como una puñalada en el corazón. Salir del armario siempre afecta a quienes te rodean, incluida la ex esposa con la que tuviste un hijo. Hoy me siento utilizada durante el matrimonio. Siento que he desperdiciado mis mejores años. Me hago muchas preguntas. ¿Fue honesto conmigo? E incluso hay algo más importante que me ronda por la cabeza: ¿me amaba? Confié ciegamente en él y por eso su palabra era ley para mí», afirma la ex de Ralf, que estuvo casada con el ex piloto desde el año 2001 hasta 2015.

Todo empezó cuando hace cuatro semanas, Ralf Schumacher reveló su homosexualidad en sus redes sociales. «Lo más bello de la vida es cuando tienes a tu lado al compañero adecuado con quien compartirlo todo», escribió acompañado de una fotografía de espaldas junto a su actual pareja. Una imagen que tuvo más de medio millón de likes.

Tras el revuelo formado en Alemania por las declaraciones de Cora Brinkmann, el ex piloto de Fórmula 1 ha querido aclarar su relación con su ex mujer tildando de falsas acusaciones las palabras vertidas por su ex pareja. Ralf Schumacher ha publicado en sus redes sociales un pantallazo de una conversación de Etienne (su nueva pareja) con Cora donde se demuestra que ella se alegraba por ellos en octubre de 2023.

«Con todo este ida y vuelta, me gustaría aclarar que Cora nos felicitó en octubre de 2023 porque pensó que nos casábamos. Ella es feliz. Como podéis ver en este mensaje enviado a Etienne personalmente. Creo que es una pena para Etienne y para mí que ella difunda tantas mentiras. Ambos solamente queremos nuestra paz»

Ex piloto de Fórmula 1

Ralf Schumacher debutó en la Fórmula 1 en 1997 con el equipo Jordan, impresionando desde el inicio al conseguir un podio en su tercera carrera. Su nivel atrajo la atención del equipo Williams, con el que firmó en 1999. Durante su tiempo en Williams, Ralf obtuvo múltiples podios y victorias, consolidándose como un piloto sólido y competitivo. Su primera victoria llegó en el Gran Premio de San Marino en 2001, año en el que logró tres victorias y finalizó en la cuarta posición del campeonato.

Tras su etapa en Williams, Ralf se unió a Toyota en 2005, donde compitió hasta 2007. Aunque no logró repetir el mismo nivel de éxito que en Williams, aportó experiencia y estabilidad al equipo. Después de su paso por la Fórmula 1, Ralf se retiró del deporte, pero continuó ligado al automovilismo, participando en el DTM (Campeonato Alemán de Turismos) y trabajando como comentarista y asesor. Su carrera en la Fórmula 1 dejó una huella significativa, no solo por sus logros individuales, sino también por ser parte de una de las familias más destacadas en la historia del automovilismo.