Lluvia de críticas a Luis Díaz por acudir a un evento en vez de al funeral de su compañero Diogo Jota

La localidad portuguesa de Gondomar fue el escenario de un emotivo y multitudinario homenaje póstumo a Diogo Jota y su hermano André Silva, fallecidos el pasado jueves en un accidente de tráfico en Zamora. El velatorio y posterior funeral de Diogo Jota se celebró atrayendo a cientos de personas, entre ellas numerosos futbolistas, técnicos y figuras vinculadas al fútbol portugués e internacional, entre las que destacó una ausencia, la de Luis Díaz.

La plantilla del Liverpool, club en el que militaba Diogo Jota, estuvo representada por su capitán Virgil van Dijk, así como por Andy Robertson y otros jugadores, quienes portaron coronas de flores con los dorsales 20 y 30. También asistieron jugadores portugueses de renombre como Rúben Neves y Joao Cancelo, que volaron tras la eliminación de Al Hilal en el Mundial de Clubes.

En contraste con la presencia de numerosos compañeros y amigos de Diogo Jota, Luis Díaz, también jugador del Liverpool, fue una de las ausencias más comentadas en las redes sociales, donde le están lloviendo las críticas. El colombiano no viajó a Portugal y, en cambio, fue fotografiado en un evento de influencers en Barranquilla, en el que participó activamente, incluso posando en imágenes con celebridades digitales y sonriendo para las cámaras.

La controversia creció rápidamente cuando se divulgaron imágenes del evento, especialmente en redes sociales. Fue el influencer colombiano JH de la Cruz, con más de 780 mil seguidores en Instagram, quien publicó una fotografía junto a Díaz, desatando una ola de críticas hacia el ex compañero de Jota. Muchos recordaron con pesar el gesto que tuvo Diogo Jota en octubre de 2023, cuando mostró la camiseta de Luis Díaz tras el secuestro de su padre, como muestra de apoyo y solidaridad.

«No tengo palabras… Me duele en el alma. No solo por lo que fue en la cancha, sino por la persona que fue fuera de ella. Hay gestos que uno nunca olvida, y Diogo tuvo uno conmigo que me acompañará toda la vida. Mi abrazo está con Rute, sus tres hijos y su familia. Descansen en paz, Diogo y André», fueron las palabras con las que Luis Díaz despidió estos días a Diogo Jota.

Aunque Luis Díaz expresó su pesar públicamente con un mensaje en sus redes sociales y dedicó unas sentidas palabras en una entrevista concedida a Win Sports, su actitud en el evento fue interpretada por muchos como una falta de sensibilidad. Las redes sociales se han llenado de comentario en contra del futbolista colombiano, incluso muchos piden su marcha del Liverpool.

Luis Diaz se me ha caido para siempre. Hay espacio para todo y cuando sucede este tipo de cosas, lo mínimo que debes hacer como ser humano es estar presente, Prefirió conocer a un influencer que ir al entierro de su compañero Diogo Jota que le apoyo cuando le secuestraron al papá pic.twitter.com/mcexbCKXCj — PremierLeague🇦🇷⭐⭐⭐ (@PremierArg10) July 5, 2025

Hinchas del Liverpool critican a Luís Díaz por no estar presente en el velorio de Diogo Jota. El Colombiano fue fotografiado en una fiesta privada con influencers mientras sus compañeros asisten al funeral. Cuando el padre de Luis Díaz fue secuestrado, Diogo Jota fue uno de los… pic.twitter.com/sdatNryBRU — Futbol de Inglaterra (@Mercado_Ingles) July 6, 2025

Total falta de empatía de Luis Díaz. Mientras todo el equipo de Liverpool FC llora la partida de Diogo Jota, su compañero de equipo Lucho Díaz se divierte y anda de party como si nada hubiera pasado. pic.twitter.com/42jzAN1aAI — TENDENCIAS (@tendeciasx) July 6, 2025