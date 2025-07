Trent se rompe al hablar de la muerte de Diogo Jota: «Era más que un amigo, como de mi familia»

Trent Alexander-Arnold fue sin duda el jugador más afectado por la muerte de Diogo Jota en el partido de cuartos de final del Mundial de Clubes entre el Real Madrid y el Borussia Dortmund. El nuevo lateral derecho del equipo blanco compartió cinco años junto al portugués como compañeros en el Liverpool y este sábado vivió un día muy complicado con su fallecimiento aún reciente. Se emocionó en el minuto de silencio y acabó rompiéndose en zona mixta al ser preguntado por el luso y su hermano.

Diogo Jota perdió la vida en la madrugada del pasado jueves por un accidente de tráfico en la carretera de Zamora junto a su hermano André Silva, también futbolista, y su muerte ha supuesto una conmoción tremenda en el mundo del fútbol. «Estoy destrozado, era más que un amigo, era como de mi familia», expresó Trent, dejando a un lado la victoria de los suyos que les metía en semifinales del torneo contra el Paris Saint-Germain.

El ex del Liverpool, al estar durante este mes en Estados Unidos por la disputa del Mundial, se enteró más tarde del fallecimiento de Diogo Jota. Cuando se levantó y comenzó a ver mensajes de pésame no se lo podía creer: «Tuve que mirar las redes sociales para entender lo que estaba pasando. Pensé que era un error, pero no. Todavía estoy en estado de shock».

Trent, sin consuelo por Diogo Jota

Fue en ese momento cuando Trent no pudo contener más la emoción y se le salieron algunas lágrimas en la zona mixta del estadio MetLife de Nueva Jersey. Aun así, el jugador del Real Madrid aguantó 67 minutos en el campo hasta ser cambiado por Luka Modric. Arnold volvió a estar brillante y dio el pase del segundo gol a Fran García en una acción de lateral derecho a izquierdo.

Pero Trent no tenía consuelo por la pérdida de su amigo: «Ha sido increíble ver cómo todos se han unido para mostrar su apoyo, dentro y fuera del campo. Estoy seguro de que su familia lo agradece. Nada puede compensar el vacío que deja. Su familia es increíble, es muy muy duro. Es algo que nunca te esperas. Era un amigo muy cercano, alguien con el que he compartido de todo. Nunca será olvidado por nadie, vivirá siempre en el recuerdo como un hombre increíble».