Las emotivas palabras de Arnold para despedirse de Diogo Jota: «Nuestros corazones están rotos»

Trent Alexander-Arnold ha acudido la noche de este jueves a las redes sociales para dedicar unas emotivas palabras a su ex compañero Diogo Jota, quien falleció la pasada madrugada en un trágico accidente de coche en Zamora. Y es que la inesperada pérdida del futbolista del Liverpool y de su hermano ha dejado conmocionado a todo el mundo del fútbol.

«Es tan difícil encontrar las palabras correctas cuando tu cabeza y tu corazón están luchando para aceptar que alguien que tanto te importa se ha ido», arrancaba así el mensaje del lateral del Real Madrid en una publicaciones en su cuenta de Twitter con varios foto junto a Diogo Jota.

It’s so difficult to find the right words when your head and heart are struggling to accept that someone you care so much about has gone.

Diogo, your family was your world. They were everything. For Rute, his children, and his parents, all of our hearts are broken. And for Andre… pic.twitter.com/tSznQJMIk9

— Trent Alexander-Arnold (@TrentAA) July 3, 2025