El llanto de Guardiola: «Vamos a jugar tantos partidos como en la NBA pero sin 4 meses de vacaciones»

No está siendo un inicio de temporada sencillo para el Manchester City de Pep Guardiola, con más dificultades que de costumbre para agarrar un buen tono competitivo y arrollar a sus rivales como tiene acostumbrado a media Premier League. Es por esto por lo que no sorprende ahora, tras dos derrotas consecutivas, el lamento de Guardiola por la gran congestión que existe a día de hoy con el calendario de partidos de los grandes equipos, algo que ha comparado ahora con la NBA.

Guardiola se mostró más reflexivo que nunca tras el empate del Manchester City en el Vitality Stadium ante el Bournemouth, un resultado, el 2-1, que desafía la idea de una Premier League dominada de manera arrolladora por los citizen. Lejos de lamentarse únicamente por el tropiezo, Guardiola expresó su frustración por el vertiginoso calendario de la temporada, un tema que no es la primera vez que ahonda, señalando que las lesiones en su plantilla no son ninguna sorpresa ante semejante exigencia.

Guardiola comentó con resignación cómo el Manchester City, que hasta hace no mucho lucía invencible en la Premier, está experimentando una serie de tropiezos inusuales. Aunque el técnico de Santpedor intentó restar importancia a la posibilidad de que un menor puntaje sea suficiente para ganar esta temporada, dejó claro que, tras años de éxito en Inglaterra, es la primera vez que el desgaste acumulado podría convertirse en un obstáculo real.

«Si hubiéramos tenido cinco días más para recuperarnos y preparar el partido, tal vez hubiéramos estado mejor, o tal vez no, ¿quién sabe?» reflexionaba Guardiola tras la segunda derrota en una semana del Manchester City, destacando que no quiere «culpar al calendario» pero que «esto se está viendo ahora porque hemos perdido, pero estas cosas ya estaban presentes en nuestras temporadas ganadoras», dejando patente su escepticismo frente a las apretadas agendas de los equipos punteros con tanta competición por delante.

«¡Quizás vayamos al Mundial, lleguemos a las últimas etapas de las competiciones y acabemos jugando casi 70 partidos en una temporada!», destacaba Guardiola con cierto malestar ante los medios, en una declaraciones en los que puso de manifiesto la comparación con otros grandes deportes: «Es como la NBA, pero ellos tienen cuatro meses de vacaciones, ¡y nosotros apenas tres semanas!».

Guardiola hace referencia a los escasos periodos de descanso que enfrenta su plantilla –y otras– en comparación con otros deportes de alto rendimiento. Para Guardiola, el problema no es solo la cantidad de partidos, sino la acumulación continua de esfuerzo, temporada tras temporada, lo que desemboca en lesiones que antes, asegura, eran mucho menos frecuentes y duraderas: «Porque no es esta temporada, es de la temporada anterior, y de la temporada anterior, y de la temporada anterior. Y eso pasa y tienes lesiones durante mucho tiempo, no pasaba antes, algunas de ellas pasaban antes. Pero es inevitable, es normal, es normal que pase eso».

Y es que el Manchester City está ante uno de sus temporada menos consistentes. Sus dos últimas derrotas, ante el Bournemouth (2-1) en la Premier League, y ante el Tottenham en los octavos de final de la EFL Cup (2-1) lo evidencian, aunque también es patente en otros partidos que, pese a saldarse con victoria, han sido resultados cortos, por la mínima como el 1-0 ante el Southampton, el 1-2 ante el Wolverhampton o el 3-2 ante el Fulham o los empates ante Newcastle (1-1), Arsenal (2-2) o Inter (0-0).