Liverpool – Atlético de Madrid en directo: alineaciones y dónde ver el partido de Champions League hoy en vivo online

El Atlético de Madrid ya está en Inglaterra para medirse en directo al Liverpool en la jornada 1 de la fase de grupos de la Champions League. El choque en Anfield supone un examen mayúsculo frente a uno de los aspirantes al título continental. Los colchoneros no llegan en su mejor momento, tras un triunfo ante el Villarreal pero con un inicio previo lleno de dudas. Los reds, por su parte, pleno de triunfos en las cuatros primeras jornadas ligueras.

A qué hora se juega el Liverpool – Atlético de Madrid de la Champions League

La UEFA fijó el Liverpool – Atlético de Madrid correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos de la Champions League para este miércoles 17 de septiembre que comenzará en directo a las 21:00 horas (20:00 en Canarias). Se espera que todo funcione con normalidad alrededor de Anfield para que el encuentro arranque puntualmente en la hora establecida.

Dónde ver en directo por TV online el partido Liverpool – Atlético de Madrid

Movistar+ es el operador que posee los derechos para emitir en España la Champions League, por lo que este Liverpool – Atlético de Madrid podrá seguirse en directo a través del canal Movistar Liga de Campeones. Se trata de un canal de pago: será necesario contar con la suscripción que incluye la competición europea para acceder a la señal.

Dónde escuchar por radio en directo el Liverpool – Atlético de Madrid

Quienes no puedan ver el partido por televisión o en streaming podrán seguir la narración por radio: emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, RNE y Radio Marca conectarán con Anfield para relatar todo lo que suceda con el Atlético de Simeone.

Dónde se juega el Liverpool – Atlético de Madrid

El escenario será el histórico estadio de Anfield, en el barrio homónimo de Liverpool, uno de los templos del fútbol europeo inaugurado en 1884 y con capacidad para 61.276 espectadores. El recuerdo colchonero en este feudo guarda la mítica remontada de 2020, la única victoria rojiblanca registrada allí en los últimos tiempos.

Quién es el árbitro del Liverpool – Atlético de Madrid

La UEFA ha designado al árbitro italiano Maurizio Mariani como responsable del encuentro Liverpool – Atlético de Madrid de la jornada 1 de la fase de grupos de la Champions League. En el VAR estará su compatriota Marco Di Bello, encargado de revisar las acciones polémicas y comunicarse con el colegiado cuando sea necesario.