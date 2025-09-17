Liverpool – Atlético de Madrid en directo: alineaciones y dónde ver el partido de Champions League hoy en vivo online
Sigue en directo minuto a minuto la primera jornada de Champions Lague entre el Liverpool y el Atlético de Madrid en Anfield
Liverpool-Atlético: no puede haber debut más complicado
El Atlético de Madrid ya está en Inglaterra para medirse en directo al Liverpool en la jornada 1 de la fase de grupos de la Champions League. El choque en Anfield supone un examen mayúsculo frente a uno de los aspirantes al título continental. Los colchoneros no llegan en su mejor momento, tras un triunfo ante el Villarreal pero con un inicio previo lleno de dudas. Los reds, por su parte, pleno de triunfos en las cuatros primeras jornadas ligueras.
Como siempre, desde OKDIARIO tendremos una cobertura completa del encuentro: crónica al término del partido y selección de las reacciones más relevantes llegadas desde Anfield, además de información previa y el minuto a minuto del partido a continuación.
Liverpool – Atlético de Madrid, en directo
La UEFA fijó el Liverpool – Atlético de Madrid correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos de la Champions League para este miércoles 17 de septiembre que comenzará en directo a las 21:00 horas (20:00 en Canarias). Se espera que todo funcione con normalidad alrededor de Anfield para que el encuentro arranque puntualmente en la hora establecida.
Movistar+ es el operador que posee los derechos para emitir en España la Champions League, por lo que este Liverpool – Atlético de Madrid podrá seguirse en directo a través del canal Movistar Liga de Campeones. Se trata de un canal de pago: será necesario contar con la suscripción que incluye la competición europea para acceder a la señal.
Dónde escuchar por radio en directo el Liverpool – Atlético de Madrid
Quienes no puedan ver el partido por televisión o en streaming podrán seguir la narración por radio: emisoras como Cope, la Ser, Onda Cero, RNE y Radio Marca conectarán con Anfield para relatar todo lo que suceda con el Atlético de Simeone.
Dónde se juega el Liverpool – Atlético de Madrid
El escenario será el histórico estadio de Anfield, en el barrio homónimo de Liverpool, uno de los templos del fútbol europeo inaugurado en 1884 y con capacidad para 61.276 espectadores. El recuerdo colchonero en este feudo guarda la mítica remontada de 2020, la única victoria rojiblanca registrada allí en los últimos tiempos.
Quién es el árbitro del Liverpool – Atlético de Madrid
La UEFA ha designado al árbitro italiano Maurizio Mariani como responsable del encuentro Liverpool – Atlético de Madrid de la jornada 1 de la fase de grupos de la Champions League. En el VAR estará su compatriota Marco Di Bello, encargado de revisar las acciones polémicas y comunicarse con el colegiado cuando sea necesario.
Al verde los reds
Saltan al césped los jugadores del Liverpool. Ahora, a calentar motores.
El historial de enfrentamientos entre Liverpool y Atlético de Madrid
A lo largo de su historia en competiciones europeas, el Liverpool y el Atlético de Madrid se han medido en ocho ocasiones. El balance es muy parejo: ambos equipos han conseguido tres victorias, con dos empates entre ellos.
Sin embargo, en Anfield, el estadio del Liverpool, ha sido una fortaleza casi inexpugnable para los rojiblancos. En sus visitas al feudo red, el Atlético de Madrid solo ha logrado imponerse en una ocasión.
El gesto del Atlético con Diogo Jota
El presidente Enrique Cerezo y el capitán Koke Resurrección visitaron y dejaron un ramo de flores en representación de todo el Atlético de Madrid el altar dedicado a Diogo Jota en las inmediaciones de Anfield. ‘Siempre en nuestros corazones, Diogo Jota’, reza el tweet con el que comparten el vídeo.
Always in our hearts, Diogo Jota. pic.twitter.com/MbffGei2E1
— Atlético de Madrid (@atletienglish) September 16, 2025
¡Alineación del Liverpool!
¡Ya tenemos la alineación del Liverpool! Así salen los reds: Alisson; Frimpong, Konaté, van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Gravenberch; Salah, Wirtz, Gakpo; e Isak.
Team news is IN for our Champions League clash with Atlético Madrid 👊 #UCL
— Liverpool FC (@LFC) September 17, 2025
¡Alineación del Atlético de Madrid!
¡Ya tenemos once colchonero! Así sale el Cholo Simeone ante el Liverpool: Oblak; Llorente, Lenglet, Le Normand, Galán; González, Gallagher, Barrios, Simeone; Griezmann y Raspadori.
El XI del Atleti 🔴⚪ pic.twitter.com/1v2Tohmetj
— Atlético de Madrid (@Atleti) September 17, 2025
¡Buenas noches!
¡Bienvenidos! Arranca la Champions League para Atlético de Madrid y Liverpool en esta primera jornada de gran exigencia para ambos equipos, especialmente para el conjunto de Diego Pablo Simeone, que vivirá el ambiente de Anfield.
El conjunto colchonero busca los tres puntos en Inglaterra, aunque lo hará mermado: Julián Álvarez se queda fuera por lesión y tampoco podrán actuar los refuerzos estivales Cardoso, Baena y Almada, también descartados por problemas físicos.
