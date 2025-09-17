Resultado Liverpool – Atlético de Madrid | Resumen actualizado minuto a minuto y cómo ha quedado el partido de Champions League
Sigue en directo minuto a minuto la primera jornada de Champions Lague entre el Liverpool y el Atlético de Madrid en Anfield
Liverpool-Atlético: no puede haber debut más complicado
Dónde ver por TV en directo el Liverpool – Atlético de Madrid de Champions League: horario y canal de televisión
El partido entre el Atlético de Madrid y el Liverpool está siendo intenso y muy disputado en Anfield, correspondiente a la fase de grupos de la Champions League. Al cierre del primer tiempo, el marcador es favorable para los locales: Liverpool 2 – 1 Atlético de Madrid, con goles rápidos del equipo inglés y una reacción rojiblanca crucial antes del descanso.
Goles y momentos clave de la primera parte
Minuto 4: Robertson adelanta al Liverpool tras una jugada de carambola en el área, aprovechando un rebote después de un saque de falta de Salah.
Minuto 6: Salah marca el segundo para el Liverpool, combinando con Gravenberch y definiendo con clase ante Oblak.
Final del primer tiempo: Marcos Llorente recorta distancias para el Atlético con un disparo ajustado tras una buena jugada colectiva. El VAR revisó el posible fuera de juego de Griezmann en el gol fue validado.
Lenglet recibió una tarjeta amarilla por una entrada fuerte. El Liverpool también tuvo una ocasión de penalti por manos, pero fue anulada por el VAR.
Ocasiones y desarrollo del encuentro
El Liverpool ha sido muy superior en esta primera parte, con numerosas llegadas de Isak y Wirtz, que han puesto en aprietos constantemente a la defensa del Atlético y a Oblak. El equipo de Simeone ha sufrido mucho para sacar el balón jugado y ha cometido errores defensivos, pero el gol de Llorente justo antes del descanso les ha dado moral para la segunda mitad.
Estadísticas y alineaciones
El Liverpool ha dominado la posesión y ha tenido más tiros a puerta. El Atlético ha realizado más faltas, con varias tarjetas amarillas, lo que refleja el trabajo al límite de su defensa.
En cuanto a las alineaciones, el Liverpool salió con Isak y Wirtz, mientras que el Atlético ha tenido que suplir las bajas de Cardoso, Giménez y Julián Álvarez.
Segundo tiempo y expectativas
Arranca la segunda parte con el Atlético de Madrid buscando el empate y el Liverpool manteniendo la presión ofensiva. Se espera un partido abierto y con posibilidades para ambos, pero los rojiblancos necesitarán mayor precisión en ataque si quieren lograr la remontada.
Min 95
Lo ha tenido el Liverpool
Contra de libro del Liverpool que lleva hasta línea de fondo Salah, pone la pelota templada para Etitiké que dispara mordido y se le va alta.
Min 93
Expulsado Simeone
Tangana en Anfield con Simeone involucrado tras el gol del Liverpool. Le han debido decir algo desde la grada, que recordemos que está muy pegada los vestuarios. El argentino reacciona y el árbitro le muestra la roja directa.
Min 92
¡GOOOOOOOL DEL LIVERPOOL!
¡VIRGIL VAN DIJK! Córner para el Liverpool y salto brutal del capitán de los reds al que se suma un testarazo bien dirigido para batir a Oblak. Responde Anfield.
Min 90
Se añaden 4 de descuento
Nos quedan solamente 4 minutos para el final del partido en Anfield. El Liverpool tiene la pelota y lo intenta.
Min 86
Konaté vuela pero no afina
Saque de esquina para el Liverpool directo al punto de penalti donde aparece Konaté para cabecear pero no encuentra portería.
Hubo un cambio en el Liverpool: se marcha Robertson y entra Kerkez.
Min 84
El partido está ahora mismo en zona de nadie
El Liverpool está intentando dar un pasito la frente tras el empate y busca el área de Oblak, pero el Atlético puede tener opciones a la contra. Les toca sufrir, a ambos.
Min 81
¡GOOOOOOOL DEL ATLÉTICO DE MADRID!
¡MARCOS LLORENTE DE MI VIDA! Qué idilio de Llorente en Anfield, otro gol del español tras un volea desde la frontal, beneficiado por el desvío de un rival, pero que permite que suba el 2-2.
Min 75
Cambio en el Liverpool
Se marcha Wirtz y entra el jovencísimo Ngumoha.
Min 73
¡Roza el empate Marcos Llorente!
¡Cómo lo intenta Llorente! Zizaguea por la frontal Marcos y prueba el disparo potente, marchándose por poco por alto.
Min 72
Sufre el Atlético
Está controlando la pelota más tiempo el Atlético de Madrid pero el Liverpool cada vez que sale con espacios mete en un lío a la zaga colchonera.
Min 65
¡AL POSTE SALAH!
¡Se salva el Atlético de Madrid! Contragolpe rapidísimo del Liverpool, con Etitiké lanzado y acabando la jugada Salah en el área con un disparo ajustado que se estrella en la madera y se va fuera.
Min 61
Cambios en el Atlético
Se va Griezmann y Gallagher y entran en su lugar Sorloth y Molina.
Min 58
Triple cambio del Liverpool
Entran al campo Mc Allister, Etitiké y Bradley y se van Frimpong, Isak y Gakpo.
Min 52
Cambio en el Atlético de Madrid
Se marcha Raspadori y entra en su lugar Koke.
Min 50
¡Raspadori!
¡La tiene el Atlético de Madrid! Buen susto para el Liverpool con la intentona del italiano, que obliga a Allison a escupir la pelota.
Min 46
¡Comienza el segundo tiempo!
¡Se reanuda el partido en Anfield! Todo el segundo tiempo por delante.
Así fue el gol de Marcos Llorente
El vídeo del gol de Marcos Llorente, el 2-1 en Anfield.
GOL DE LLORENTE EN ANFIELD OTRA VEZ
Cómo va Liverpool F.C. vs Atlético de Madrid
Tras los primeros 45 minutos, el partido va 2-1 a favor del Liverpool, con goles de Robertson y Salah por un lado, y de Marcos Llorente por otro.
¡Descanso en Anfield (2-1)!
Se acaba la primera parte y el resultado, pese 2-1 favorable para el Liverpool, no es tan malo para el Atlético de Madrid. Fue superior el cuadro local en Anfield, en sensaciones y ocasiones, por momento imparables, pero el 2-0 en apenas seis segundos, pasó al 2-1 en el tiempo de descuento gracias a un gol de Marcos Llorente que mete de lleno a los de Simeone en el segundo tiempo.
Min 45+3
¡GOOOOOL DEL ATLÉTICO DE MADRID!
¡Recorta distancias el Atlético de Madrid! Buena jugada de los colchoneros, que ahora sí pillan despistada a la zaga local con un rápido Raspadori, que se mete en la frontal y la pone al medio para donde entra Marcos Llorente y con la puntera pone el primero de los rojiblancos.
Min 45
4 de descuento
Nos iremos hasta el 49 en esta primera parte, con 4 minutos de añadido.
Min 43
La ha tenido clarísima el Liverpool…
La que ha tenido el Liverpool ahora ha sido clarísima. Filtra Isak, deja Salah atrás y no remata Gakpo por los pelos, salva Galán.
Min 41
Apretón de Isak y para Oblak
Crece de nuevo el Liverpool, que se gusta en estos momentos finales de la primera mitad, sometiendo al Atlético de Madrid. Otra intentona de Isak que para Oblak.
Min 39
Lo intenta Isak con un gran movimiento
El Liverpool sigue teniendo las suyas con facilidad. Pase a la frontal para Isak, que se revuelve rápido y más rápido aún saca el disparo con rosca. No coge portería.
Min 36
No hay penalti
Rectifica el colegiado italiano tras ver la repetición en el VAR. Era córner para el Liverpool así que reanudamos desde ahí.
Min 35
Penalti para el Liverpool
Pitan penalti por manos a Lenglet, aunque la repetición muestra como primero la pelota toca en el pecho del francés y después en la mano. Debe anularlo.
Min 33
Sangra Galán
Falta de Galán a Salah pero el que acaba sangrando es el lateral del Atlético, que recibe un golpe en la nariz y brota el rojo…
Min 31
Tapa fácil Oblak
Isak se anticipa y da para Salah que pone la directa a portería para probar el disparo. Tapa fácil Oblak. La acción previa dejó una amarilla a Le Normand por una entrada a Isak.
Min 26
Lo intenta Nico desde lejos
Está activo Nico González y fue él el que probó con un chut lejano que se fue muy alto. Lo tiene que intentar el cuadro colchonero, que le está costando llegar ante Allison.
Min 22
Primera parte del Liverpool 2-0 Atlético de Madrid: Champions League, en vivo
Al Atlético de Madrid le cuesta un mundo generar, encuentra espacios pero en los últimos metros siempre aparece un rival para abortar. El Liverpool no deja de dar sustitos, aunque nada que ver con los seis primeros minutos.
Min 17
Simeone no para de dar indicaciones
No le está gustando el inicio de partido de su equipo a Simeone, aunque en los últimos minutos se ha ido arriba el cuando colchonero. El Atlético necesita mucho más para hacer daño al Liverpool, que sigue estirándose al ataque con rapidez cada vez que recupera.
Min 14
Así fue el gol del Liverpool
El segundo tanto del Liverpool, obra de Salah.
GOL DE SALAH!
LIVERPOOL 2-0 ATLÉTICO DE MADRID
MINUTO 6 JAJAJJA 😭😂
Min 10
Duro golpe al Atlético
Esa banda izquierda es una auténtica autopista para el rival… Un punto débil que sigue sin solución desde la campaña pasada, hoy con Javi Galán. Por ahí llegaron los dos fugaces goles.
Min 6
¡SEGUNDO DEL LIVERPOOL!
¡VAYA INICIO DEL LIVERPOOL! Salah hace diabluras, hace la pared con Gravenberch, y el egipcio se escabulle entre todos para ir cara a cara con Oblak para engañarle.
Min 4
¡GOOOOOOOOL DEL LIVERPOOL!
¡Se adelanta el Liverpool! Pelota parada peligrosísima, en la frontal. El disparo de Salah es malísimo pero la pelota rebota en Robertson y luego en Barrios, desviando la pelota y despistando a Oblak que se queda como una estatua viendo la pelota entrar.
Min 1
¡Comienza el partido!
¡Arranca el partido en Anfield! Ya rueda la pelota entre Liverpool y Atlético de Madrid.
En el recuerdo…
El carrerón de Oblak en Anfield con el gol de Marcos Llorente…
Siempre me hace mucha gracia recordar esta carrera de Oblak en Anfield de portería a portería para celebrar uno de los goles de Marcos Llorente ese día.
¿Habrá bajas importantes en el Atlético de Madrid?
El argentino Julián Álvarez y el estadounidense Johnny Cardoso son las principales bajas colchoneras para este partido en Anfield, fuera de la convocatoria.
¿Se puede seguir el partido en redes sociales?
No, el partido no se puede ver en directo en redes sociales pero sí se puede seguir el minuto a minuto a través de perfiles oficiales.
¿Quiénes son los jugadores importantes que participan?
Por el Atlético de Madrid, el nombre más destacado es sin duda Antoine Griezmann, sobre todo con la baja de Julián Álvarez. En el Liverpool son muchos, van Dijk es una autoridad, tanto como Salah y muchas ganas de ver en punta a Isak.
¿Qué equipación usará el Atlético de Madrid?
El Atlético de Madrid jugará hoy con la tercera equipación, la cuál estrenan ante el Liverpool.
Calientan colchoneros
También los jugadores del Atlético de Madrid ya están calentando. Las cámaras no quitan ojo a Marcos Llorente.
¿Qué canal transmite el partido online?
Movistar+ es el operador que posee los derechos para emitir en España la Champions League, por lo que este Liverpool – Atlético de Madrid podrá seguirse en directo a través del canal Movistar Liga de Campeones.
¿Cómo puedo ver el partido en directo?
Movistar+ es el operador que posee los derechos de la Champions y se trata de un canal de pago: será necesario contar con la suscripción que incluye la competición europea para acceder a la señal.
Al verde los reds
Saltan al césped los jugadores del Liverpool. Ahora, a calentar motores.
¿Dónde se juega el partido?
El escenario será el histórico estadio de Anfield, en el barrio homónimo de Liverpool, uno de los templos del fútbol europeo inaugurado en 1884 y con capacidad para 61.276 espectadores. El recuerdo colchonero en este feudo guarda la mítica remontada de 2020, la única victoria rojiblanca registrada allí en los últimos tiempos.
El historial de enfrentamientos entre Liverpool y Atlético de Madrid
A lo largo de su historia en competiciones europeas, el Liverpool y el Atlético de Madrid se han medido en ocho ocasiones. El balance es muy parejo: ambos equipos han conseguido tres victorias, con dos empates entre ellos.
Sin embargo, en Anfield, el estadio del Liverpool, ha sido una fortaleza casi inexpugnable para los rojiblancos. En sus visitas al feudo red, el Atlético de Madrid solo ha logrado imponerse en una ocasión.
El gesto del Atlético con Diogo Jota
El presidente Enrique Cerezo y el capitán Koke Resurrección visitaron y dejaron un ramo de flores en representación de todo el Atlético de Madrid el altar dedicado a Diogo Jota en las inmediaciones de Anfield. ‘Siempre en nuestros corazones, Diogo Jota’, reza el tweet con el que comparten el vídeo.
¿A qué hora empieza el partido?
La UEFA fijó el Liverpool – Atlético de Madrid correspondiente a la primera jornada de la fase de grupos de la Champions League para este miércoles 17 de septiembre que comenzará en directo a las 21:00 horas (20:00 en Canarias).
¡Alineación del Liverpool!
¡Ya tenemos la alineación del Liverpool! Así salen los reds: Alisson; Frimpong, Konaté, van Dijk, Robertson; Szoboszlai, Gravenberch; Salah, Wirtz, Gakpo; e Isak.
¡Alineación del Atlético de Madrid!
¡Ya tenemos once colchonero! Así sale el Cholo Simeone ante el Liverpool: Oblak; Llorente, Lenglet, Le Normand, Galán; González, Gallagher, Barrios, Simeone; Griezmann y Raspadori.
¡Buenas noches!
¡Bienvenidos! Arranca la Champions League para Atlético de Madrid y Liverpool en esta primera jornada de gran exigencia para ambos equipos, especialmente para el conjunto de Diego Pablo Simeone, que vivirá el ambiente de Anfield.
El conjunto colchonero busca los tres puntos en Inglaterra, aunque lo hará mermado: Julián Álvarez se queda fuera por lesión y tampoco podrán actuar los refuerzos estivales Cardoso, Baena y Almada, también descartados por problemas físicos.
Final en Anfield: 3-2
Victoria del Liverpool ante el Atlético de Madrid. La tuvo Sorloth en el último segundo, en la última jugada, pero paro Allison. El esfuerzo colchonero ha sido titánico, gran Marcos Llorente con un doblete clave para la reacción rojiblanca. Los dos goles tempraneros fueron dinamitadores. Le toca aprender al Atleti para el siguiente partido.