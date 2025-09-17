Resultado Liverpool – Atlético de Madrid | Resumen actualizado minuto a minuto y cómo ha quedado el partido de Champions League

El partido entre el Atlético de Madrid y el Liverpool está siendo intenso y muy disputado en Anfield, correspondiente a la fase de grupos de la Champions League. Al cierre del primer tiempo, el marcador es favorable para los locales: Liverpool 2 – 1 Atlético de Madrid, con goles rápidos del equipo inglés y una reacción rojiblanca crucial antes del descanso.

Goles y momentos clave de la primera parte

Minuto 4: Robertson adelanta al Liverpool tras una jugada de carambola en el área, aprovechando un rebote después de un saque de falta de Salah.

Minuto 6: Salah marca el segundo para el Liverpool, combinando con Gravenberch y definiendo con clase ante Oblak.

Final del primer tiempo: Marcos Llorente recorta distancias para el Atlético con un disparo ajustado tras una buena jugada colectiva. El VAR revisó el posible fuera de juego de Griezmann en el gol fue validado.

Lenglet recibió una tarjeta amarilla por una entrada fuerte. El Liverpool también tuvo una ocasión de penalti por manos, pero fue anulada por el VAR.

Ocasiones y desarrollo del encuentro

El Liverpool ha sido muy superior en esta primera parte, con numerosas llegadas de Isak y Wirtz, que han puesto en aprietos constantemente a la defensa del Atlético y a Oblak. El equipo de Simeone ha sufrido mucho para sacar el balón jugado y ha cometido errores defensivos, pero el gol de Llorente justo antes del descanso les ha dado moral para la segunda mitad.

Estadísticas y alineaciones

El Liverpool ha dominado la posesión y ha tenido más tiros a puerta. El Atlético ha realizado más faltas, con varias tarjetas amarillas, lo que refleja el trabajo al límite de su defensa.

En cuanto a las alineaciones, el Liverpool salió con Isak y Wirtz, mientras que el Atlético ha tenido que suplir las bajas de Cardoso, Giménez y Julián Álvarez.

Segundo tiempo y expectativas

Arranca la segunda parte con el Atlético de Madrid buscando el empate y el Liverpool manteniendo la presión ofensiva. Se espera un partido abierto y con posibilidades para ambos, pero los rojiblancos necesitarán mayor precisión en ataque si quieren lograr la remontada.