Liverpool-Atlético: no puede haber debut más complicado

No puede haber debut más complicado. Estrenarse en la Champions en Anfield ante el Liverpool, uno de los máximos favoritos al título tras gastarse casi 500 millones de euros en fichajes este verano es, qué duda cabe, una prueba de máxima exigencia para un Atlético que, además, para rizar el rizo, llega cargadísimo de bajas. No podrán jugar Giménez, Cardoso, Almada, Baena y Julián y, además, Hancko está entre algodones y lo más probable es que el Cholo lo reserve. De antemano todo parece perdido, pero éste es uno de esos típicos partidos en los que el Atlético saca su gen de rebeldía y acaba dando la sorpresa. O al menos eso es lo que esperan que suceda esta noche los aficionados rojiblancos.

El grupo del Atlético y el Liverpool arrancó ayer con una soberana sorpresa, la derrota del PSV en Eindhoven ante sus vecinos belgas del Saint Gilloise, que demostraron que no están dispuestos a ejercer el papel de comparsas. Es un buenísimo resultado para los de Simeone, que deberán visitar en diciembre el Philips Stadion en una situación en la que quizás los holandeses estén al borde del KO. Sin embargo para eso faltan aún tres meses y de entrada hay que centrarse en el choque de esta noche ante un rival que, por si fuera poco, ha recuperado a sus jugadores tocados. Su única baja es la de Curtis Jones, pero el resto está disponible.

Simeone parece decidido a apostar por dejar a Griezmann en punta acompañado por Nico González, con un tribote formado por Barrios, Koke y Gallagher, aunque tiene también la opción de adelantar al medio campo a Llorente y dar entrada en el lateral a Pubill o a Molina. Es evidente que las bajas le condicionan mucho y lo que va a tratar es de acudir al recuerdo de lo que sucedió la pasada temporada en París ante el PSG, cuando afrontó el partido en parecidas circunstancias y acabó ganándolo.

El choque será muy especial para Oblak, que se convertirá esta noche en el tercer jugador en la historia del Atético de Madrid en llegar al medio millar de partidos, tras Adelardo y su compañero Koke, que ya está por cierto muy cerca de los 700. Para el esloveno es difícil que hubiera podido haber mejor escenario, ya que aquí en Anfield completó en 2020 una de sus mayores hazañas como portero rojiblanco.

El italiano Maurizio Mariani será el árbitro del partido, con su compatriota Marco Di Bello en el VAR, aunque de hecho todo el equipo arbitral es trasalpino. Ni Liverpool ni Atlético tienen antecedentes con él, pero siempre hay una primera vez para todo.

Alineaciones probables

Liverpool: Alisson, Szoboszlai, Konaté, Van Dijk, Kerkez, Gravenberch, McAllister, Salah, Wirtz, Gapko y Ekitiké.

Atlético: Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Galán, Barrios, Koke, Gallagher, Giuliano, Nico González y Griezmann.

Árbitros: Mariani (Italia, campo) y Di Bello (Italia, VAR).

Estadio: Anfield Road, 21.00 horas.