Sorpresa en el Atlético: Hancko sí; Julián y Cardoso, no

El Atlético es una caja de sorpresas hasta en las lesiones. David Hancko, al que ayer se daba por descartado no sólo para el partido de mañana, sino para las próximas jornadas de Liga, ha experimentado una recuperación milagrosa del golpe en el tobillo que sufrió ante el Villarreal y viaja a Liverpool con la expedición rojiblanca. En cambio se quedan en tierra Julián, al que Simeone no quiere arriesgar lo más mínimo, y el estadounidense Johnny Cardoso, baja inesperada por problemas físicos -sufrió un esguince en el entrenamiento de ayer-.

El Atlético debutará cogido con alfileres mañana en Anfield ante el todopoderoso Liverpool. Están fuera del equipo Álex Baena, Almada, Cardoso, Julián y Giménez, y además Hancko es bastante probable que tampoco sea utilizado de inicio. Ante este panorama al Cholo no le ha quedado otra que llamar a dos jugadores del filial, Taufik y Rayane, que se unen al tercer portero Esquivel para completar la convocatoria.

La convocatoria para Liverpool ✈️ pic.twitter.com/g6ig0lAt6t — Atlético de Madrid (@Atleti) September 16, 2025

La expedición ha partido ya hacia Inglaterra con la intención de entrenar esta tarde en Anfield. Simeone atenderá allí a los medios informativos y después lo haré Arne Slot, el entrenador holandés de un Liverpool que, por supuesto, se las promete muy felices con las numerosas bajas rojiblancas, y que llega avalados con las cuatro victorias sumadas en las cuatro primeras jornadas de la Premier, una de ellas ante el Arsenal.

En cuanto a la alineación, de acuerdo a lo ensayado por el Cholo en las últimas horas no parece que vaya a diferir en exceso de la formada por Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Galán, Barrios, Koke, Gallagher, Giuliano, Nico González y Griezmann, porque no es probable que Simeone quiera arriesgarse con Hancko, ya que corre el peligro de perderlo para varias semanas y no está el equipo para concesiones de este tipo.