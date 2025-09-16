El Atlético, ante el equipo que ha hecho quebrar la banca

El Atlético estrena la Champions ante el equipo ha hecho quebrar la banca. En Anfield Road le espera mañana nada menos que el Liverpool, uno de los grandes favoritos al título final, tras una fabulosa inversión en fichajes este verano de casi 500 millones de euros, invertidos en jugadores como Isak (145 millones), Wirtz (125), Ekitike (95), Kerkez (46) o Frimpong (40), entre otros. De momento el gasto se ha traducido en cuatro victorias en los cuatro partidos de Premier disputados, aunque en el de este pasado fin de semana ante el Barnley necesitó recurrir a un gol de penalti del egipcio Salah en el minuto 95.

Pocos discuten a este Liverpool su condición de favorito a todo. Ya ha tumbado al Arsenal de Mikel Arteta, el único junto al Chelsea que le ha podido seguir un poco el ritmo en el mercado, con un gasto de casi 300 millones de euros. Los red devils del holandés Arne Slot, que ya se enfrentó al Atlético hace dos años cuando dirigía al Feyenoord, son una verdadera selección, con dos futbolistas de altísimo nivel por puesto. Sobre el papel deberían barrer, pero el fútbol no entiende de pronósticos, sino de resultados, y ahí está el 2-3 de marzo de 2020 en Anfield Road para demostrarlo.

Ese es el ejemplo al que se agarra el Atlético para no dejarse intimidar. El equipo de Simeone es consciente de está ante un debut lleno de espinas, pero no va a ir a Anfield derrotado ni mucho menos, sino dispuesto a presentar batalla y reforzado por su reciente victoria ante el Villarreal en el Metropolitano. Está claro que se le dan mejor los rivales fuertes que los débiles y el Liverpool va a ser una piedra de toque perfecta para calibrar el potencial de los rojiblancos, aunque también es cierto que irán privados de sus mejores jugadores: Álex Baena, Almada, Giménez, Hancko y Julián están lesionados y Le Normand y Nico González están tocados, por lo que el Cholo deberá formar un once de circunstancias que, por lo visto ayer en el entrenamiento, podría ser el formado por Oblak, Llorente, Le Normand, Lenglet, Galán, Barrios, Cardoso, Gallagher, Giuliano, Griezmann y Nico González.