Liam Lawson sustituye a Checo Pérez y será el compañero de Verstappen en Red Bull en 2025

Red Bull ha hecho oficial este jueves que Liam Lawson será el compañero de Max Verstappen en el Mundial de Fórmula 1 2025, apenas un día después de comunicar públicamente el despido de Checo Pérez tras una temporada desastrosa. El neozelandés, de 22 años, remará junto al tetracampeón del mundo para luchar por recuperar para su escudería la corona de constructores, perdida este 2024 por el mal rendimiento del piloto recién salido.

«Oracle Red Bull Racing se complace en confirmar a Liam Lawson como socio de Max Verstappen para el campeonato Mundial de F1 2025, completando su lista de pilotos», anunció el equipo austriaco a primera hora de este jueves. El joven piloto, en su corta lista de actuaciones –11 carreras– ha tenido tiempo para convencer a una de las mejores escuderías del mundo por su agresividad y descaro a la hora de conducir y enfrentarse sea con quien sea.

Welcome to the Team, @LiamLawson30 🇳🇿 Stepping up to Oracle Red Bull Racing for 2025 ⬆️

— Oracle Red Bull Racing (@redbullracing) December 19, 2024