Lewandowski tira un dardo a Xavi por no jugar «con suficientes jugadores de ataque»

Robert Lewandowski no ha empezado la temporada de la mejor manera. Sólo un gol en estos tres primeros partidos de Liga y mostrando una versión muy alejada a la pasada temporada o la del mismo Bayern de Munich hace varios años. Quizás, uno de estos motivos por los que ha reducido sus prestaciones es por el hecho de encontrarse muy solo en ataque. El polaco ha lanzado un dardo a su entrenador, pero se muestra optimista por volver a la senda del gol.

«Somos el Barça y se espera que no sólo ganemos, sino que juguemos un buen fútbol ofensivo. Últimamente eso no ha sido como debería ser, así que hemos estado luchando para crear más ocasiones en los partidos… Cuando vemos entrar a Ferran o Ansu, dos jugadores que van hacia adelante, creamos más ocasiones. A veces no jugamos con suficientes jugadores de ataque, no tengo apoyo… así que busco la mejor solución para el equipo», comenta Lewandowski.

«Creo que con mi experiencia, cuando conozco mi cuerpo, busco la mejor solución no sólo para mí, sino también para el equipo. Me doy cuenta de que a veces, si estoy entre dos centrales, es más fácil para los defensas. En muchos partidos no tengo muchas oportunidades de marcar. En los dos últimos partidos no tuve muchas oportunidades, no recibí muchos balones, así que a veces tuve que crear mis ocasiones», añade el delantero polaco.

Pero Lewandowski confía en regresar a su mejor versión en los próximos partidos con el objetivo de ayudar a su equipo. Cabe destacar que sólo ha anotado un gol en este inicio liguero y las sensaciones están muy alejadas de las expectativas: «Tengo que mantener mi nivel, volver al camino. Va a mejorar con cada partido. Cada temporada es diferente y esta temporada es muy larga. Tenemos muchos partidos y creo que lo importante no es cómo empiezas, sino cómo terminas», advierte.