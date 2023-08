Lewandowski reconoce cuál es el gran punto débil del Barcelona

Robert Lewandowski encara su segunda temporada como jugador del Barcelona. En su primer año, el polaco fue el máximo goleador de la Liga, pero en la Champions League no pudo ayudar a su equipo para pasar de la fase de grupos. Ahora, el delantero reconoce los errores de la pasada campaña y cree que pueden hacerlo «mucho mejor» en la máxima competición europea.

«Tenemos un enorme potencial en Barcelona. Aunque la primera temporada fue muy buena, sé que podemos hacerlo mejor en la Champions», comenta Robert Lewandowski sobre los objetivos de cara a la próxima temporada que está a punto de comenzar.

Además, el polaco reconoce que ha tenido que aprender el español más rápido para poder comunicarse con sus compañeros: «Con los jóvenes nos entendimos rápidamente. No hablan inglés y sentí que necesitaba mejorar mi español rápidamente. A pesar de eso, conseguimos encontrarnos bien sobre el césped desde el inicio de la temporada, utilizando otro lenguaje, el lenguaje del fútbol».

En una entrevista para L’Equipe, el delantero del Barcelona habla de su rol dentro del equipo: «Sentía que tenía que desempeñar un papel más allá de los goles marcados. En la mentalidad. No se trata solo de ser ejemplar en el entrenamiento. Como delantero, a veces tenemos que pensar solo en nosotros mismos, pero esto no es lo que necesitábamos».

Por otro lado, también habla de una posible retirada. Cabe recordar que cumple 35 años el próximo 21 de agosto, pero no tiene pensado que debe colgar las botas en el corto plazo, sino todo lo contrario: «Todavía me encanta marcar goles y todavía no he explorado todo en el fútbol. Aún puedo continuar muchos años, pero sé que hay un final. No creo que sea entrenador, aunque quizás extraño tanto el vestuario que cambio de opinión».

Decisión de dejar el Bayern

«Quería cambiar de estilo de vida, de país, de idioma, conocer gente nueva… Siempre soñé con jugar en España y era el momento adecuado. A mi edad, estaba convencido de que tenía que dar este paso adelante. En el Bayern logré todo lo que quería lograr. Rompí récords y gané muchos títulos. Fui feliz allí, pero sentía que era el momento adecuado de marcharme», comentó Lewandowski.