El Barça se vuelve loco para fichar a Bernardo Silva

El Barça se ha replanteado por completo todo su mercado de fichajes una vez que Ousmane Dembélé presentó la carta con la que informaba de la activación de su cláusula y su marcha del club. El dinero que ingresarán por su venta, sumado a la salidas de Franck Kessié y Clément Lenglet serán reinvertidos para el fichaje de Bernardo Silva. Así lo ha decidido la cúpula culé, que tirará la casa por la ventana para abordar su fichaje con el Manchester City.

En las próximas horas el Barça dará por cerradas las salidas de Dembélé y Kessié, el primero rumbo al PSG y por una cifra que dolorosa, por unos 25 millones de euros –otros 25 kilos irán a parar al jugador– y el segundo rumbo a Arabia Saudí tras el acuerdo alcanzando con el Al-Ahli que dejará unos 15 millones en las arcas del club. Estos ingresos, sumados a la palanca que aún está por concretar para la reventa del Barça Studios que dejará unos 60 millones extra, son los que llevan al Barça a plantearse el fichaje del mediocentro portugués.

Bernardo Silva es un viejo anhelo de Xavi Hernández, uno de los primeros deseos y peticiones del entrenador a la directiva culé que, por las dimensiones de la operación y el rechazo del City, han sido hasta ahora impensables para el club. Pero el nuevo escenario en el que se mueve la entidad lleva a pensar en que es posible el fichaje siempre y cuando se haga un esfuerzo en todos los sentidos y el propio jugador también apriete desde dentro.

El Barça está valorando presentar una oferta la Manchester City por valor de 65 millones de euros más 10 en variables, unos operación que podría llegar hasta los 75 millones de euros, según apunta Sport. La cúpula culé está valorando seriamente la operación y considera que este movimiento, siempre y cuando el jugador acepte la propuesta económica, encajaría tanto en los números blaugrana como en el fair play financiero de la entidad.

Tal y como contempla el Barça la operación y sus posibilidades, guarda un papel vital y clave el Manchester City, que debería aceptar un método de pago acorde a la situación culé. Esos 65 millones, más 10 en variables fácilmente accesibles, serían en pagos fraccionados en plazos estipulados por lo culés. También sería necesario que el portugués acepte un contrato in crescendo, un primer año de salario bajo que fuera subiendo con el paso de las temporadas para así adecuarse al fair play financiero.

El Manchester City ya ha rechazado una oferta superior por Bernardo Silva, de 80 millones, aunque ésta procedente de un PSG con el que las relaciones no son buenas, por el conflicto Qatar-Abu Dhabi. A favor del Barça está que el jugador desea salir y ve al conjunto culé como una posibilidad real, de su agrado, por lo que su presión para optar por esta salida facilitaría la operación. El City, que no quiere que salga tras la marcha de Gundogan, no lo pondrá fácil en cualquier caso, y el margen de maniobra blaugrana es reducido.