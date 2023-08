El Barcelona podría recibir un nuevo revés en relación a su delicada situación financiera. La directiva culé tenía planeado llevar a cabo una nueva palanca en este nuevo mercado de fichajes con el objetivo de no sólo inscribir a sus tres nuevos fichajes, sino también a otros jugadores del primer equipo que han llevado a cabo una renovación de su contrato. Ahora, esta nueva ayuda podría quedar en nada por parte de un fondo de inversión alemán.

El objetivo del Barcelona era llevar a cabo la reventa de una parte de Barça Studios, concretamente el 16%, a un fondo de capital alemán que iba a dejar en las arcas del club azulgrana un total de 65 millones de euros. Una cantidad más que suficiente para inscribir a Oriol Romeu, Gündogan e Iñigo Martínez, por un lado, y Ronald Araujo, Marcos Alonso o Sergi Roberto por otro. Las informaciones que llegan desde Cataluña son dispares y, mientras unos medios dan por hecho la caída de esta nueva palanca, otros medios confirman que el Barcelona ha negado categóricamente esta información y que sí podrán contar con esa nueva inyección de capital.

Por otro lado, esta nueva palanca iba a servir para encarrilar la renovación de Alejandro Balde y llevar a cabo la firma del primer contrato profesional de Lamine Yamal a sus 16 años. En el caso de ser esto cierto, el Barcelona no estaría cumpliendo con lo estipulado en el famoso Plan de Viabilidad presentado a la Liga hace varias semanas. El club azulgrana contaba con el ingreso de este dinero, pero ahora podría enfrentarse a una realidad muy distinta.

A día de hoy y a falta de poco más de una semana para el comienzo de la Liga (13 de agosto ante el Getafe en el Coliseum), el Barcelona cuenta con tan solo 13 jugadores inscritos en la Liga. Una situación preocupante cuanto menos y que, de momento, no parece que puedan inscribir a sus nuevos jugadores en los próximos días. Cabe destacar que la pasada campaña, Koundé estuvo las primeras jornadas del campeonato liguero sin poder jugar ya que no pudieron inscibirle, llegando incluso a verse amenazados con no poder hacerlo hasta la siguiente ventana de fichajes.