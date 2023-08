El Barça logra desbloquear la salida de Kessié: se irá al Al-Ahli

Franck Kessié ya tiene destino y finalmente no será la Juventus pese a las numerosas intentonas y el gran interés que despertó en el club italiano el centrocampista marfileño. El Barça ha alcanzado un principio de acuerdo con el Al-Ahli de Arabia Saudí para traspasar al jugador por un cifra que se sitúa por debajo de los 15 millones de euros, muy inferior al actual valor de mercado del jugador, tasado en 25 millones.

El mediocentro dejará así el Barça tras tan sólo un año en la disciplina culé y firmará por el Al-Ahli hasta 2026, por tres temporadas. El futbolista, que se encuentra en Francia, ya ha pasado el reconocimiento médico y en las próximas horas se hará oficial su fichaje por el conjunto de Arabia Saudí, el mismo equipo por el que han firmado jugadores como Roberto Firmino, Riyad Mahrez o Edouard Mendy, los tres procedentes de la Premier League.

Pese al fuerte interés que ha mostrado durante las últimas semanas la Juventus, ha sido finalmente el Al-Ahli el que ha logrado cerrar el acuerdo con el Barcelona, satisfaciendo las demandas de los culés en términos económicos. El cuadro italiano insistió en su fichaje, llegando a ofrecer a algún jugador en la operación, pero no encontró nunca la forma de convencer a los culés para cerrar el traspaso. El Tottenham también mostró interés en las últimas semanas pero ha sido el cuadro árabe el que se lleva el gato al agua.

El interés de Kessié en seguir en Europa había frenado en todo momento el interés desde Arabia Saudí, pero el jugador subió sensiblemente su apuesta en lo económico y ha terminado de convencer al mediocentro. El africana cobrará el Al-Ahli prácticamente el doble de lo que pactó con el Barça el pasado verano cuando llegó gratis tras acabar su contrato con el Milan. En la competición saudí cobrará una cifra que rondará los 20 millones de euros por curso.

Así, el Barça logra desbloquear una de las ventas que estaban marcadas en rojo en su operación salida. El mediocentro no encajaba en los planes de Xavi, que tenía opciones mejores para los puestos de interior y no terminaba de ver al africano como pivote. Su salida reportará una cifra cercana a los 15 millones de euros al Barça, que bien no solucionan el grave problema financiero de la entidad, pero sí alivia sensiblemente las necesidades para poder inscribir a según qué futbolistas.