Acuerdo entre Barça y Juve por el fichaje de Kessié

Barça y Juventus habrían alcanzado posturas en las últimas horas por el fichaje de Franck Kessié y el anuncio apunta a ser inminente. El conjunto culé ha cedido considerablemente en sus pretensiones para lograr cerrar una operación que, en un primero momento, no dejará ningún beneficio económico más allá del salario que se ahorrará del marfileño, ya que se apunta a que llegará a Italia en forma de cesión, aunque con opción de compra obligatoria una vez que se concluya ésta.

Pese a que el Barça inicialmente no quería escuchar ofertas por el africano que no contemplaran un traspaso y un ingreso económico inmediato, las posturas de los culés la necesidad de agilizar las salidas ha llevado al club culé a ceder en sus intereses para alcanzar un acuerdo con la Juventus, el equipo que mayor interés y más fuerte ha apostado por el mediocentro durante este mercado.

El papel secundario de Kessié la pasada temporada ha sido el motivo por el que el Barça ha decidido escuchar ofertas por él, además de los fichajes que están en camino y que contempla el club. La necesidad de reducir la masa salarial para generar espacio de los nuevos jugadores y las renovaciones ha llevado al club culé a ceder y escuchar una propuesta que inicialmente rechazaban, la cesión.

La Juventus ha apostado fuerte por Kessié en las últimas semanas y estos días ha alcanzado un punto en el que ambas partes están conformes con el movimiento del africano a Italia. Según apunta la Gazzetta dello Sport, Barça y Juve han acordado el fichaje del mediocentro en forma de cesión pero incluyendo una opción de compra obligatoria la próxima temporada por un valor aún por determinar con exactitud, ya que se habla de unos 10 ó 15 millones de euros, muy lejos de los 25 millones de euros en los que está tasado en el portal especializado Transfermarkt.

Pese al acuerdo existente entre las dos partes, el rotativo italiano destaca que aún no se ha tratado la operación con Kessié y que no existe acuerdo por él. La predisposición inicial del futbolista era seguir en el Barça esta temporada, no tenía intención de salir. Suavizó su postura aunque Italia no estaba entre sus ideas, priorizando Inglaterra o Arabia Saudí, aunque la existencia de la Juventus por su fichaje parece haber tenido su efecto ya que asegura que quiere escuchar a los bianconeri. La Juve tiene toda la gira americana para convencer a Kessié y cerrar la operación.