Más problemas para el Barça: 3 millones que se van al limbo por suspenderse el partido con la Juve

El Barcelona no levanta cabeza. Apenas nueve horas antes de comenzar la gira en Estados Unidos el club catalán comunicaba que un brote de «gastroenteritis vírica» invadía a gran parte de los jugadores del primer equipo, por lo que era imposible disputar el partido ante la Juventus a las 4:30 horas. Un problema que no sólo afecta en lo físico, sino también en lo económico.

La cuantía que dejarán ingresar por la suspensión del encuentro es alrededor de tres millones de euros, puesto que la suma total por cuatro de partidos de pretemporada en la gira norteamericana: Juventus, Arsenal, Real Madrid y Milan. Lo único positivo para los culés es que no recibirán ninguna multa por parte de la organización de la gira.

Esto se debe a que tenían contratado un seguro que cubre esta especie de contratiempos pero, a nivel de ingresos, sí que supone un nuevo ‘palo’ para la entidad catalana. El encuentro lo iba a albergar el Levi’s Stadium y la marca de ropa rápidamente se pronunció en sus redes sociales sobre lo ocurrido.

The Soccer Champions Tour match tonight at Levi’s Stadium between FC Barcelona v Juventus has been canceled. Tickets and parking passes purchased through Ticketmaster or directly from the venue will be refunded within 30 days to the original payment method.

— Levi's® Stadium (@LevisStadium) July 22, 2023