Pedri sí le cierra la puerta al PSG: «Tienen que pasar muchas cosas para que me marche»

Pedri González está llamado a ser el dueño y señor del centro del campo del Barcelona para la próxima década. De hecho, el canario sueña con el brazalete y ha descartado todo tipo de relación con una salida al Paris Saint-Germain. Luis Enrique sueña con hacerse con los servicios del ex de Las Palmas, pero los objetivos del futbolista pasan por quedarse en ‘can Barça’.

«No estoy pendiente de las ofertas que me llegan. Eso lo reciben mis representantes. Yo les digo que si quieren escuchar ellos que lo hagan. Y ya me comentarán pero que yo estoy centrado en lo mío que es entrenar, jugar y disfrutar. Pero tienen que pasar muchas cosas para que yo me marche de este club. Tendría que estar muy mal y muy a disgusto. Lo veo muy improbable, el Barça es el club de mis sueños y quiero quedarme por muchos años más», comienza el centrocampista canario del Barcelona.

Por otro lado, Pedri se deshace en elogios con sus nuevos compañeros: «A Gündogan es un espectáculo verle entrenar. A Oriol ya le había visto en el Girona y me parece un futbolista muy adecuado para sustituir a Busquets», añade. Además, no ve con malos ojos la llegada de otro centrocampista para reforzar la medular: «Tener competencia en el centro del campo nos hace grandes, porque al final, el juego del Barça pasa por ahí».

Por último, en una entrevista para La Vanguardia, Pedri se pone retos individuales para esta temporada: «El año pasado tenía que llegar a los diez goles y diez asistencias. No lo conseguí. Cuando llegué de las vacaciones Xavi me dijo que este año tenía que cumplir con esa marca».

Ser capitán

Con las salidas de Sergio Busquets y Jordi Alba, Sergi Roberto y Ter Stegen son los dos primeros nuevos capitanes del equipo, mientras que Araujo y De Jong han sido nombrados por sus compañeros. Pedri no esconde su deseo en el futuro: «¿Quién no quiere ser capitán del equipo de sus sueños? Sé que alguien me votó pero creo que todavía soy muy joven para eso. Voté a De Jong y a Araujo. Y son los que salieron. Lo merecían más que nadie.».