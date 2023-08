Lewandowski, en su peor momento como azulgrana

Este lunes, Robert Lewandowski cumplió la redonda cifra de 35 años. Un cumpleaños que llega, quizás, en uno de los peores momentos del polaco con la camiseta del Barcelona. No por número, que también, sino por las sensaciones que viene dejando sobre el terreno de juego. No tuvo una buena pretemporada en Estados Unidos en el que comenzó de la misma manera que acabó la pasada temporada.

Bien es cierto que Xavi Hernández le defendió en la rueda de prensa posterior al choque ante el Cádiz. No tuvo buen partido, estuvo algo desaparecido y se mostró una versión lenta y alejada de lo que mostró en los primeros partidos de la pasada temporada con la camiseta azulgrana. De hecho, tuvo varias ocasiones, pero estuvo fallón y sin esa chispa necesaria para ser el ‘killer’ del Barcelona.

«Ha tenido dos o tres claras. Marcará. Tiene que tener más paciencia y no salir de su posición aunque no le llegue. La que toque va a ser en el sitio correcto. Les pasa a los interiores, a los extremos. El partido requería juego posicional. Necesita un gol, como todos los delanteros. No es una excepción», comentó Xavi Hernández tras finalizar el segundo encuentro de la Liga.

El partido ante el Cádiz fue un vivo reflejo de su actuación en Getafe. En el partido inaugural, el polaco estuvo desconcentrado y en continuas peleas con los defensas locales. A pesar de ello, Xavi Hernández tiene puesta en él una fe ciega e inquebrantable. Muestra de ello son los minutos que disputó la pasada temporada, siendo el jugador de campo con mayor presencia en el terreno de juego, sin contar a Ter Stegen. El ex del Bayern de Munich sumó 3.954 minutos superando a Gavi con 3.525 minutos, Jules Koundé con 3.456 minutos y Sergio Busquets con 3.284.

Mejorar sus marcas

Pese a los 35 años cumplidos esta misma semana, la forma y estado físico de Lewandowski es óptimo. El polaco se prepara a conciencia con un plan específico y exigente para poder disputar todos los minutos con la camiseta del Barcelona. La pasada campaña, como comentamos, fue el jugador de campo más utilizado y eso no hubiera sido posible gracias a su autoexigencia y profesionalidad. En su primer año, Lewandowski anotó 23 goles en 34 partidos en Liga y de 33 en todas las competiciones en los 46 partidos disputados en todas las competiciones. Ahora tiene la posibilidad de mejorar sus marcas, pero por el momento no ha comenzado de la mejor manera.