El Barcelona fracasa en su mudanza a Montjuic y hasta el Espanyol le supera en número de abonados

El Barcelona está fracasando en su traslado al Estadio Olímpico de Montjuic. De las 27.385 localidades que se reservaron para los abonados de la entidad culé que estuvieran dispuestos a desplazarse desde el Spotify Camp Nou hacia el nuevo hábitat del equipo blaugrana, sólo 17.064 han sido adquiridas. Cuesta encontrar un precedente a esta situación, en la que un grande de Europa se posiciona como el decimotercer club de su Liga con menos índice de abonos, y que le ha hecho verse superado por uno de sus mayores rivales históricos, el Espanyol.

Su vecino en la Ciudad Condal descendió la pasada temporada a Segunda División, pero la afición perica no ha dejado de lado a sus jugadores en este nuevo proyecto en la Liga Hypermotion. 21.000 abonados reúne el Espanyol cuando aún no ha concluido la vigente campaña de renovaciones. Una cifra con la que sobrepasa a un equipo como el Barça, del que siempre ha estado a la sombra tanto futbolística como socialmente.

Casi la mitad de la capacidad del estadio de Cornellá va a estar repleta durante un curso en Segunda División que se espera que sea el último y que no arrancó de la mejor manera posible para el Espanyol, ya que empató 1-1 en Albacete, pero congregó a más de 500 aficionados que se desplazaron al Carlos Belmonte. Por el momento dejaremos de ver esta rivalidad en la élite del fútbol nacional, pero si hablamos en terminos de sentimiento de arraigo a un club está claro de qué lado cae la balanza

Unos datos que recoge Marca y que demuestran que, el Barcelona, sin haberse estrenado aún en Montjuic en partido oficial, ya ha decepcionado a sus aficionados, a los que les ha dado la espalda por completo desde que las obras del ‘Espai Barça’ se convirtieron en una realidad. Medidas como elevar los precios de los abonos o complicar el acceso al estadio han obligado a alzar la voz a un sector de la afición culé.

Partiendo de la base de que el traslado a Montjuic supone una pérdida de cerca de 50.000 asientos, una situación que pondría en jaque a cualquier club, es evidente que el Barcelona no ha sabido gestionar su mudanza. Es por ello que la grada de animación emitió un comunicado en el que manifestaba su malestar con el club tras un verano lleno de dudas en torno a lo que es la esencia del fútbol: ir a ver a tu equipo en su estadio.

The road to Montjuïc is beautiful pic.twitter.com/ytrDGrUKnx

— FC Barcelona (@FCBarcelona) August 8, 2023