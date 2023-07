Braithwaite se fuga de la concentración del Espanyol para forzar su salida

Martin Braithwaite ha decidido que no quiere jugar ni un minuto fuera de la élite. El delantero del Espanyol abandonó por sorpresa la concentración del equipo perico en Marbella y, ya el pasado domingo, se negó a disputar un encuentro de pretemporada frente al Cádiz. Recordemos que el equipo catalán descendió a Segunda División en la penúltima jornada de Liga y, a dos semanas de comenzar la nueva temporada, se han topado con este acto de rebeldía.

El jugador danés fue cazado en un restaurante de Castelldefels sin permiso del club, cuando debía de permanecer concentrado en el municipio malagueño junto al resto de sus compañeros. El motivo de la huída del antiguo ariete del Barcelona se debe a que quiere seguir ligado a la primera categoría con la intención de ser llamado para la Eurocopa de 2024 con su selección, Dinamarca.

El principal inconveniente es que Braithwaite tiene contrato hasta 2025, con el añadido de que su club le obliga a rebajarse el 50% de su salario tras consumarse el descenso a la segunda categoría del fútbol español. A sus 32 años, el delantero se sigue viendo perfectamente capacitado para continuar su andadura en Primera División y ha considerado este desplante como el primer paso para abandonar el Espanyol, según informó Relevo.

Respuesta de su club

Es por ello que los pericos no han tardado demasiado en reaccionar. El encargado de pronunciarse sobre este asunto ha sido Fran Garagarza, director deportivo del club, que no podía ni creerse lo que había sucedido. «Es una sorpresa inesperada y desagradable. Nos ha impactado. Él me había transmitido que quería marcharse. Esperamos explicaciones. Estamos muy decepcionados y no lo permitiremos. A los socios del Espanyol no se les puede faltar el respeto, ni él, ni nadie», valoró.

«No es fácil vivir esta situación porque es nueva y además no nos ha gustado nada. Hay varias cosas clave: un jugador profesional que está con nosotros que de repente deja de estar, pues es algo que ha impactado. Yo ya venía hablando con él en reuniones privadas, y él evidentemente ya me estaba adelantando que no quería estar, que quería buscar una salida, una posible solución a su situación. Pero esta es muy clara: el jugador tiene contrato con el Espanyol, el club cuenta con él porque es importantísimo para nosotros, y a partir de aquí poco hay que hablar. Su salida es que entiende que no quiere estar y punto, y no hemos podido hacer nada, yo no puedo atarlo pero evidentemente esto que ha pasado es muy serio y hay una gran decepción», concluyó el responsable de la gestión deportiva del Espanyol.