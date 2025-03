Lewandowski hace más líder al Barcelona

Robert Lewandowski, con un fantástico doblete, hizo más líder al Barcelona tras vencer al Girona (4-1) en la jornada 29 de la Liga. El cuadro azulgrana suma ya nueve victorias consecutivas en Liga y recupera el liderato de la Liga con tres puntos sobre el Real Madrid. Ferran Torres puso la puntilla con el cuarto y el primero llegó en propia meta tras un centro envenenado de Lamine Yamal.

Un Barcelona en modo rodillo va directo para ganar esta Liga. El Girona no fue rival ante un equipo azulgrana que pudo marcar muchos más. Y eso que anotó cuatro, pero también tuvo dos palos, un gol anulado y 20 remates totales. Danjuma puso el empate en el inicio de la segunda mitad y puso nervioso al público de Montjuic. Pero los de Flick pusieron el turbo rápidamente. Lewandowski fue determinante y cada vez es más pichichi con 25 dianas. Marcó dos goles que sentenciaron el choque en la segunda mitad. Un Barça cada jornada más líder y más favorito.

Derbi catalán en el Olímpico de Montjuic. Segundo partidos para el Barcelona de manera consecutiva en casa. Tendrá otro más el fin de semana. Un duelo peligroso incrustado entre la polémica fecha del pasado jueves 27 de marzo ante Osasuna y la vuelta de la semifinal de Copa en el Metropolitano del próximo miércoles.

Hizo rotaciones Hansi Flick. No le quedaba otra. La sorpresa saltó cuando Raphinha y Cubarsí se quedaron en el banquillo. Ninguno de los dos jugaron el pasado jueves. Tampoco este domingo. También se quedaron en el banquillo Balde, Ferran o De Jong. La novedad en el once fue Eric García jugando en el centro del campo. Regresó Araujo al centro de la defensa, Gerard Martín fue titular en el lateral izquierdo y Lamine Yamal o Pedri seguían sin descansar.

Comenzó muy fuerte el Barcelona, tal y como acostumbra el equipo de Hansi Flick esta temporada. Tras ocho victorias consecutivas en Liga, buscaban la novena ante un Girona con muchas bajas. Las primeras ocasiones del partido fueron para Fermín López primero y posteriormente Lewandowski. En la portería visitante, Gazzaniga estaba haciendo unos primeros minutos bastantes sólidos.

El VAR y Pulido Santana acertaron con un no penalti a Fermín

A los diez minutos de partido llegó la primera jugada polémica del partido. Fermín López cayó sobre la línea de la frontal del área y Pulido Santana pitó falta de Asprilla sobre el mediocentro culé. No dudó. Pero el partido se detuvo. El VAR le estaba llamando. Parecía que el posible contacto se había producido dentro del área.

Dos minutos después, Pulido Santana acudió al VAR e interpretó la jugada. Falta no era, porque el posible contacto se había producido dentro del área. Pero la imagen del VAR resaltó que son las dos piernas del Fermín las que impactan sobre las de Asprilla y eso es lo que provoca la caída del onubense. El colegiado canario retiró su decisión. No fue penalti. Pero tampoco falta. Balón para el Girona.

Gazzaniga: el mejor del Girona

Pero la jugada polémica no desesperó al Barcelona, que siguió dominando el encuentro. Era muy superior al Girona y estaba llegando con mucho peligro al área rival. En el minuto 21 el gol parecía cantado hasta que Gazzaniga decidió marcarse una de las paradas del año. Araujo cabeceó al primer palo un saque de esquina y la pelota iba directa al fondo de la red. Pero el portero del Girona sacó una mano prodigiosa para evitar el tanto y también el rechazo de Lewandowski que esperaba en el segundo palo con la caña preparada.

Tampoco se vino abajo el Barcelona tras esa clara ocasión. Con Lamine por banda derecha y Fermín por dentro, el equipo blaugrana le estaba haciendo mucho daño a un Girona que ni pasaba del centro del campo. El equipo de Míchel estaba muy perdido.

Un gol en propia ayuda al Barça

Marcó Koundé en el minuto 39. Pero no valió. No subió al marcador. El lateral francés estaba en fuera de juego. No llegó en ese momento el primer tanto del Barcelona, pero sí llegó cuatro minutos después. Lo estaba mereciendo el equipo de Flick, pero el 1-0 llegó en Montjuic de la manera más injusta posible.

Lamine Yamal puso un centro corto al primer palo desde una falta lateral, Eric se agachó intentando rematar de cabeza y el esférico le pegó en la mano a Krejci. Hubiese sido penalti. Pero claro, la pelota fue directa a portería, engañó por completo a Gazzaniga, y se convirtió en el primer gol del partido. Un surrealista 1-0 que colocaba por delante al Barcelona. Estaba defendiendo bien el Girona, sin mostrar nada más. Y el Barça es cierto que estaba mereciendo también el primero. Pero el destino quiso que llegase el 1-0 de la manera más rocambolesca posible.

Danjuma empata el partido por sorpresa

La sorpresa llegó en Montjuic en los primeros instantes de la segunda mitad. Nadie esperaba el empate del Girona. Y llegó. En el minuto 52, Danjuma anotó el 1-1. Primero perdió la pelota, y la marca, Lewandowski en el centro del campo. Luego Eric también perdió la pelota y el atacante del Girona le ganó la posición a Araujo, se plantó en el mano a mano, y batió a Szczesny.

Llegaba el empate del Girona en un momento totalmente inesperado. Pero el guión de partido no cambió ni un ápice. Cuatro minutos después, Koundé perdonó el segundo con un remate desde el interior del área que se marchó rozando el poste. Y siete minutos después, Eric García la estrelló en el poste desde lejos.

Lewandowski al rescate del Barcelona

Y a la hora de partido apareció Robert Lewandowski para rescatar al Barcelona. El delantero polaco transformó el 2-1 con un remate acrobático dentro del área pequeña. Puro nueve. Fermín la tocó de cabeza y cuando parecía que el polaco no llegaba, el delantero culé estiró la pierna en una especie de tijera y batió a Gazaniga.

Movió el banquillo Hansi Flick en el minuto 67. Entraron al campo Ferran Torres y De Jong por Fermín López y Gavi. El que se quedaba en el banquillo era Raphinha. Michel, por su parte, apostaba por la carta de Stuani.

Una vez más, al rescate, volvió a aparecer Robert Lewandowski en el minuto 77 para sentenciar el partido en Montjuic. De Jong lanzó un contragolpe perfecto con una carrera sobresaliente. Abrió a banda derecha, el polaco controló, se lo pensó y la puso en el palo largo. 25 goles para el pichichi de la Liga y el partido sentenciado con el 3-1.

Volvió a mover el banquillo Hansi Flick en el minuto 81 dando entrada a Cubarsí y a Balde. Y cuando el partido llegaba a su final, Ferran Torres hizo el cuarto (4-1) para deleite de la afición culé. Un gol de nueve para un jugador que cada muestra un mejor fútbol. El partido terminó con un Barça más líder, que recupera el liderato en solitario, con una jornada menos, y con tres puntos más que el Real Madrid.