El Girona regala una palanca a Laporta antes del derbi catalán contra el Barcelona

El Girona, pocas horas antes del derbi catalán contra el Barcelona, ha activado una palanca para regalarle 300.000 euros a la Junta Directiva de Joan Laporta. El club que entrena Míchel Sánchez ha decidido abonar esta cantidad para que este domingo pueda jugar Oriol Romeu en el Olímpico de Montjuic, jugador cedido por el Barça en el Girona.

300.000 euros es el montante económico que ha tenido que abonarle el Girona al Barcelona antes de este derbi catalán que se disputa este domingo en el Olímpico de Montjuic con motivo de la jornada 29 de Liga. Esta cifra corresponde al contrato de cesión que estipularon ambos clubes para que Oriol Romeu pudiese jugar contra su club.

Hay que recordar que Oriol Romeu es jugador del Barcelona y juega en el Girona en calidad de cedido. Pero la cantidad de bajas que tiene Míchel en el centro del campo ha obligado al club catalán a realizar este esfuerzo para poder armarse más en el medio. Ha sido Quique Cárcel, director deportivo del club, el que ha terminado dando el visto bueno a esta operación tras la petición de su entrenador.

Por lo tanto, Oriol Romeu estará este domingo sobre el césped del Montjuic para disputar el Barcelona-Girona. Y todo apunta a que lo hará desde el inicio en un duelo que seguro será especial para él. No contaban con él en Can Barça y en Montilivi está teniendo los minutos y la importancia que necesita

Míchel analiza el Barcelona-Girona

El entrenador del Girona FC, Míchel Sánchez, ha asegurado que «la clasificación y el juego» del FC Barcelona y la «versión» de su equipo este año no le permiten ser «optimista» con respecto al duelo de LaLiga EA Sports que afrontarán los dos conjuntos este domingo en el Estadi Olímpic Lluís Companys, y ha advertido de que la «mejor forma» de frenar al cuadro azulgrana será «que no tenga el balón».

«Yo no soy pesimista antes de jugar, pero la clasificación, el juego del Barça, nuestra versión de este año, no son para ser optimistas. Es la realidad, pero siempre digo que el siguiente partido es el más importante. El fútbol nos da la posibilidad de mejorar y de dar pasos adelante», declaró en rueda de prensa. «Hemos mirado cómo defiende el Barça y la posibilidad de cómo hacerle daño, veremos si son capaces de hacerlo. Es un partido del nivel más alto del mundo y queremos hacer las cosas bien», añadió.

Además, afirmó que ganar un partido en esta fase de la temporada es «importantísimo» y que esperan hacerlo «lo más pronto posible». «No ya por ser el Barça, sino porque lo necesitamos mucho. Sabemos que es un equipo que está muy bien y que tiene tres o cuatro jugadores que son de los mejores del mundo ahora mismo. La dificultad está, pero necesitamos los puntos y hacer un gran partido. No podemos pensar que después llegará nuestra Liga. No sé si se dará para ganar, pero necesitamos hacer las cosas bien», manifestó.

«Es una dificultad máxima, es un partido de la máxima exigencia a nivel mundial. Este año nos hemos enfrentado a equipos así: Real Madrid, Liverpool, Arsenal, Milan, PSG… En todos hemos perdido y en algunos hemos hecho las cosas muy bien y no nos ha dado para conseguir un resultado positivo. Quiere decir que todavía tenemos que dar un paso más para que estas sensaciones que hemos vivido en algunos partidos importantes del año nos dé para conseguir un resultado positivo», prosiguió.

Así, puntuar ante los azulgranas sería «muy importante». «Estamos en una posición difícil ahora mismo después de seis partidos sin ganar. Ganando, el equipo estaría más cerca del primer objetivo que siempre me ha dicho el club, que es seguir en Primera División», explicó, restando importancia a que los de Hansi Flick hayan jugado el jueves. «El Barça está preparado para jugar cada tres días sin problemas. Los horarios no los ponemos nosotros, también tendremos menos de 72 horas entre Betis y Leganés, a todos nos toca. No creo que el Barça esté cansado por el partido del jueves», expuso.

Por otra parte, el técnico madrileño aseguró que «la mejor forma» de parar al Barça es que «no» tenga «el balón». «Soy un enamorado del fútbol y ni mucho menos me planteo estar fuera del juego limpio contra un rival que da tanto al fútbol. Lo que pienso es cómo le voy a quitar el balón, y la mejor forma de que Lamine sufra es que tenga que correr detrás del balón, y ahí está la máxima dificultad que vamos a tener. Nuestros jugadores van a competir al 200%, pero es un reto apasionante», advirtió.

«Detener al Barça es difícil porque tiene muchos recursos y muchas combinaciones para hacer daño a cualquier rival. Ahora mismo, Yamal es el mejor extremo del mundo, para mí. Y Pedri es el mejor ‘8’ del mundo, su nivel es increíble. Estos dos, la capacidad de lectura de juego de Lewandowski y la profundidad de Raphinha son ‘top’. Hay un plan, pero veremos si es posible hacerlo bien en el campo. Lo normal es que por momentos haya que sufrir y estar más en defensa que en ataque. Sufrir, sufriremos seguro», subrayó.

Míchel insistió también a sus jugadores que deben ser ellos «mismos». «Es la única manera de trabajar para la mejora del equipo. Podemos plantear un partido muchísimo más en bloque bajo pero creo que el Barça tiene soluciones también contra el bloque bajo. Podemos plantear un partido donde hagamos situaciones de marcar al hombre algún jugador, pero también creo que en los duelos son muy buenos. Quiero que el equipo tenga mentalidad y tenga la capacidad de sentirse en el campo importante. Es lo que les he pedido a los jugadores que tengan esa mentalidad de ir hacia adelante, de buscar al rival, de apretarle, de presionarle y de tener el balón como nosotros queremos tenerlo (…)», enumeró.

«En los partidos de máxima dificultad es donde tú te sientes con la capacidad de dar tu máximo rendimiento y sobre todo con la capacidad de mejora y de aprendizaje. Ese aprendizaje nos valdrá siempre para seguir creciendo», continuó.

En otro orden de cosas, habló de las bajas. «Bryan -Gil- se ha operado y estará fuera toda la temporada, Iván -Martín-, por lesión, no estará, tampoco Abel -Ruiz- ni Bojan -Miovski-, que ha venido con algunas molestias en la rodilla y será baja para mañana. Oriol -Romeu- no ha venido al entrenamiento por un problema personal, el club está valorando para mañana y decidiremos, no está descartado. Donny -Van de Beek- es baja por sanción. El resto, están preparados. Solís ha entrenado en normalidad y está bien para jugar», indicó.

«Oriol no está descartado, está la ‘cláusula del miedo’, pero estas cláusulas son para solucionarlas, y es posible. Sobre Abel, pensé que llegaría, pero no ha entrenado con normalidad en el equipo en ningún momento esta semana y por eso será baja. Necesita estar en el grupo, entrenar con normalidad, y no lo ha hecho todavía», añadió.

Por último, aseguró que durante el parón han prestado «mucha atención a las cosas» que deben «mejorar». «Espero que mañana podamos hacer un gran partido. Necesito que el equipo haga las mejoras en el campo. Estoy tranquilo por las sensaciones que transmite el equipo, sabiendo la dificultad del partido. Quedan diez jornadas y necesitamos nuestra mejor versión para acabar lo más arriba posible, y para eso necesitamos mejorar», finalizó.