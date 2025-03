El Barcelona rabia por el acierto del VAR y de Pulido Santana tras anular un penalti a su favor

El Barcelona tardó 10 minutos en quejarse del arbitraje de Pulido Santana en el encuentro contra el Girona. Todo, por un acierto del VAR, donde estaba Figueroa Vázquez, y del propio colegiado canario. Pitó una falta de Yáser Asprilla sobre Fermín López al borde del área, sin embargo, en caso de cometerse, fue dentro. En las imágenes se apreciaba como el futbolista del Barcelona resbalaba y era él quien pisaba al atacante del equipo gerundense, por lo que, como en caso de haber algo, era penalti, llamaron al árbitro para que acudiera al monitor a revisar la jugada.

Una vez que Pulido Santana comprobó que Asprilla no es quien comete la infracción, sino que es Fermín López quien pisa al jugador del Girona, indicó falta favorable a los de Míchel. Una decisión que no gustó en Montjuic. Los jugadores del Barça alucinaban por lo que, realmente, había sido un acierto arbitral. Y desde el club mostraron su indignación en redes sociales: «Pues ni falta ni penalti. Balón para el Girona».

Pues ni falta ni penalti. Balón para el Girona. — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) March 30, 2025

El partido tuvo muchas jugadas que se decidieron por detalles. Sin ir más lejos, minutos después, Koundé marcaba un gol que tampoco subía al marcador. El central partía en fuera de juego, muy justo, pero fuera de juego. Desde el campo, el asistente levantó directamente la bandera. Desde el VAR ratificaron su decisión inicial.

Minutos después, Yamal reclamaba un penalti que no fue pitado, puesto que no hubo absolutamente nada. El internacional español fue el protagonista de la siguiente acción. Lanzó una falta al corazón del área, donde no llegó a rematar Eric García, pero en la que el Barcelona tuvo la buena suerte de su lado. El balón toca en la mano de Krejci y acaba introduciéndose en la portería de Gazzaniga, al que le pilló a contrapié y no pudo reaccionar.