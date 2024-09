El Levante estalla contra la ruina que Tebas les ha traído con CVC: «Morimos de hambre»

El director deportivo del Levante, Felipe Miñambres, alzó la voz contra la Liga EA Sports para expresar un malestar que arrastra a muchos otros clubes y que se ha instaurado tras un verano en el que han tenido que hacer malabares para conseguir fichajes e inscribirlos. Este, en concreto, puso el foco en el acuerdo de CVC que a día de hoy ahoga a decenas de equipos de Primera y Segunda División en la ruina.

Miñambres hizo una interesante reflexión en la que comparó la riqueza que en teoría traería la alianza con este fondo de inversión, pero cómo eso se ha convertido en ruina para muchos. «Todos los clubes decidieron en un determinado momento cómo era esa repartición. No son cosas de la Liga, los clubes se juntan y a lo mejor es hora de que se junten y hagan una diferente repartición», comenzó, haciendo un llamamiento a la reunión de los 42 integrantes de las máximas categorías del fútbol español.

«De nada me vale ir a comprar un chalet de 300 metros cuadrados, con piscina y con todo, gastarme todo en eso y después no tengo para comer», comparó. «Y si yo no tengo para comer, me voy a morir en un chalet de 200 metros cuadrados. Entonces hay que ver, no sé si a lo mejor dan un 5% más, por lo menos para que se mueva el dinero porque tenerlo en el CVC de nada nos va a servir», criticó.

«Tener una nueva ciudad deportiva… Nosotros ya tenemos un estadio precioso, una buena ciudad deportiva. De nada me va a servir hacer una mejor sala de prensa o hacer unos palcos o hacer una serie de cosas que no van a ir al sitio donde deben de ir en su mayoría, que es al terreno de juego y a los futbolistas», continuó.

El Levante alza la voz contra Tebas

«Entonces, a partir de ahí, yo creo que todos debemos ser conscientes porque tú cuando hablas con muchos clubes… Al final no sólo estamos nosotros. Nosotros quizá estemos en una situación un poco peor, pero la mayoría de clubes te hablan de esta sensación», afirmó Miñambres acerca de la situación del Levante en la rueda de prensa en la que hizo un balance del mercado de fichajes.

«No sé si cuando vaya a la Liga me pegarán un tirón de las orejas…», concluyó el director deportivo levantinista. Así, un más mostró su descontento con la forma de la Liga de administrar la economía de los equipos. Y es que cada vez son más las voces de directivos importantes de nuestro país que claman contra el organismo presidido por Javier Tebas, que debido a ese acuerdo con CVC está llevando la ruina a muchos de sus participantes.