Leclerc captura la ‘pole’ en Singapur con Sainz cuarto y Alonso quinto

Ferrari está dispuesto a seguir plantando batalla en el Mundial de Fórmula 1. Charles Leclerc se ha apuntado la ‘pole’ en el Gran Premio de Singapur y ha regalado una alegría a la escudería italiana, muy necesitada de buenas noticias. En cuanto a los pilotos españoles, buenas expectativas para ambos, ya que Carlos Sainz partirá cuarto y Fernando Alonso, quinto. Por una vez, Max Verstappen fue el gran damnificado del día.

El clima furioso de Singapur hacía temer que ni siquiera se pudiera disputar la sesión de clasificación, sobre todo por las lluvias copiosas caídas durante la mañana, pero el agua fue dando un respiro poco a poco y hubo batalla de la buena en el circuito urbano de Marina Bay. La humedad que persistió sobre el asfalto convirtió el día en una guerra de nervios de la que salió victorioso Leclerc.

El monegasco paró el reloj en 1:49.212 para llevase una ajustídima ‘pole’: batió por 22 milésimas al Red Bull de Sergio Pérez, que le acompañará en la primera línea, y por 54 al Mercedes de Lewis Hamilton, que soñó durante un buen rato con la primera posición. Ambos se quedaron con las ganas. Leclerc tiene todas las papeletas para inyectarle emoción este domingo a un campeonato que está en la UVI ante la superioridad de Verstappen.

Q3 CLASSIFICATION

And breathe… what a qualifying session that was! 🤩#SingaporeGP #F1 pic.twitter.com/FBlPCQu2qY

— Formula 1 (@F1) October 1, 2022