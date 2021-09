Joan Laporta habló y respondió preguntas durante la presentación de Luuk de Jong y valoró diferentes temas de actualidad en clave Barça. La llegada del delantero holandés, renovación de Sergi Roberto o Ronald Koeman han sido alguno de los asuntos que trató el máximo dirigente del Barcelona, pero lo que más llamó la atención fue el aviso que envió de cara al próximo mercado de fichajes.

«Incorporamos a un delantero centro con oficio, estamos muy contentos», dijo Joan Laporta sobre la cesión de Luuk de Jong. «Koeman nos pidió su fichaje y lo pudimos cerrar a última hora», añadió el presidente del Barcelona, que cumplió con el deseo del entrenador de reencontrarse con el que estuviera a sus órdenes en la selección holandesa.

Este mercado de fichajes ha sido muy extraño para el Barcelona. Lo más importante era aligerar la masa salarial, tener ingresos y fichar a coste cero. «Estoy muy satisfecho teniendo en cuenta las condiciones tan complicadas que teníamos. El fair play financiero ya es del 80% y cuando cogimos el club era del 110%. El objetivo es conseguir el 70% y eso podría facilitar nuestros movimientos en la próxima ventana de mercado», afirmó Joan Laporta. «Ha sido el mercado más difícil que he vivido», agregó.

Para llegar a ese 70% necesitará de más renovaciones a la baja. Entre ellos estaría Sergi Roberto, del que asegura que «todo está acordado» y que «sólo falta la firma». «Lo de Sergi y el resto de capitanes es un gesto de generosidad sin precedentes, son héroes del Barcelona», comentó Joan Laporta ante los medios de comunicación. La ampliación de contrato con Dembélé también es un punto importante. «Pronto tendremos una reunión con su agente. Queremos que continúe. Vamos a intentar que no se vuelva a producir los errores del pasado», añadió.

También tuvo palabras para los aficionados culés que han tenido un verano convulso con tantas salidas y otras tantas incógnitas. «Competimos para ganar, este equipo está hecho para eso. Tenemos una buena plantilla que se puede mejorar», comenzó diciendo Laporta. «Hemos empezado una nueva etapa con jugadores de talento, los veo motivados y necesitan el apoyo de la afición», añadió el presidente del Barcelona. «Si los aficionados estaban desanimados los animaremos. Saben que teníamos que tomar decisiones traumáticas para no poner en peligro a la entidad», reconoció el máximo mandatario culé.

Ante la situación de Ronald Koeman Joan Laporta quiso mostrarse tajante. «Mi forma de relacionarme con el entrenador es muy directa. Si en algún momento me he excedido es porque me gusta hablar de fútbol», comenzó explicando. «Respeto totalmente al entrenador y estoy cómodo con él, espero que él también conmigo. Tiene todo el poder en temas deportivos y cuenta con toda nuestra confianza, apoyo y ayuda, nos tendrá a su lado», concluyó.