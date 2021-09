Joan Laporta echa de menos a Messi, pero no ha vuelto a hablar con el astro argentino desde su marcha del Fútbol Club Barcelona. Así lo reconoció en su entrevista en Esport 3, en la que repasó la actualidad del conjunto azulgrana y la situación económica de la entidad. El presidente aseguró que el club sigue «en la UCI pero mejorando», gracias a las últimas salidas de la primera plantilla.

Situación del club

«No me he arrepentido de ser presidente. Queremos rescatar al Barça de la situación y deseando que esto siga bien. Está en la UCI, pero mejorando, hay datos que así lo indican».

Salida de Messi

«Lo que pasó es lo que se ha explicado. Son datos objetivos. Todo el mundo puede contrastarlo. Se nos hizo aquella presión de que o firmábamos el crédito CVC o no hay fair play. No había margen. Había un preacuerdo y nos habíamos dado las manos. Hubo varios acuerdos y LaLiga parecía que lo aceptaba, pero luego dijeron que no sin el CVC. No vimos que iba a mejorar y pusimos fin a la situación».

Relación con Messi

«Creo que los dos estábamos mal porque la situación no era la que queríamos. No he vuelto a hablar con Messi. He visto su debut con el PSG y fue extraño verlo en otro equipo, un rival…No me gustó verlo con otra camiseta».

Despedida

Ya veremos si tiene otra, no hay que descartar nada. Siempre le estaremos agradecidos. Él siempre será del Barça».

Mejora de los números del Barça

«La rebaja es importante, hemos pasado del 110 al 80 por ciento. Quiero felicitar a los ejecutivos y al departamento financiero del Barça por su trabajo, y de todos los que han trabajado de forma incansable y extraordinaria. Y tenemos unos héroes que son Piqué, Alba, Busquets y acabaremos con Sergi Roberto. Lo que han hecho es admirable. Están comprometidos con el club, con los socios. Es admirable. Y continuaremos con otros jugadores, como Umtiti y otros del primer equipo. Estamos en un proceso que no es fácil. Primero han dado ejemplo los capitanes, y ahora seguiremos con otros. Con las secciones no haremos nada, sólo algunos jugadores que tenían un sueldo elevado serán reconducidos. Pero sólo en básquet».