Las palancas de Joan Laporta se vuelven en contra del presidente. El fondo alemán Libero demandó a la filial audiovisual del Barça, Barça Studios, por incumplimiento de contrato. El club azulgrana, previamente, había denunciado a los germanos por no pagar 40 millones de euros correspondientes a su entrada en el 9,8% del accionariado de Barça Studios.

Laporta busca 100 millones de euros a la desesperada para cuadrar las cuentas del Barcelona antes del 30 de junio y contaban con que Libero –quien ya fue denunciada por el club en diciembre– abone los 40 millones de euros que se habían comprometido.

Libero realizó un comunicado oficial explicando los motivos de su denuncia a la bolsa de Múnich. El fondo alemán especifica que el pago de los 40 millones de euros de la compra lo iba a aportar un inversor externo, que se terminó retirando de la operación. La empresa dice haber denunciado a ese socio que les dejó tirados a ellos y a un Barça que ahora tiene una querella inesperada por incumplimiento de contrato.

La realidad es que el Barça más allá de la querella de Libero tiene un problema mucho más serio porque no puede contar con este dinero de cara a esta temporada. El fondo alemán anunció que como pronto su litigio con el socio que no les dio el dinero para comprar el 9,8% de Barça Studios no acabará como mínimo hasta finales del mes de julio.

El Barcelona, si quiere cuadrar sus cuentas, deberá vender por valor de 100 millones de euros de aquí al 30 de junio sabiendo muchos clubes sus extremas necesidades económicas. El equipo podría decantarse por una venta millonaria con Frenkie de Jong y Ronald Araujo como principales candidatos a conseguir gran parte de la cantidad que necesitan.

El asunto es que esta palanca le ha salido rana a un Barça que ve ahora cómo Libero se limpia las manos acusando a otro fondo de haberles dejado en la estacada. El equipo culé, mientras tanto, ha sido demandado por incumplimiento de contrato al denunciar a la empresa alemana al suponer que no iban a conseguir los 40 millones de euros que son el principal quebradero de cabeza para un Joan Laporta que busca dinero a la desesperada.