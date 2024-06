Araujo da un ultimátum al Barcelona: «Mis representantes se reunirán con el club»

El futuro de media plantilla del Barça tras un año en blanco, los problemas económicos y los cambios en el cuerpo técnico, con Hansi Flick al frente esta próxima temporada, están prácticamente asegurados. Son varios los nombres rodeados con un círculo rojo en el equipo, con riesgo de salida, independientemente del motivo. Uno de ellos es sin duda un Ronald Araujo que tiene mucho mercado, que podría solventar los problemas económicos del Barcelona y que ya está lanzando un órdago al club con un claro ultimátum.

Araujo ya ha viajado a Uruguay donde arrancará la preparación previa a la Copa América para el combinado charrúa. Es allí, en su país, donde el central ha lanzado un mensaje claro, con mucho que leer entre líneas, sobre su futuro en el Barcelona tras esta temporada tan polémica en el club culé. El uruguayo estuvo en el centro de la diana en la eliminación de Champions League, protagonista de una expulsión que comprometió cualquier opción del equipo, que generó un cisma en el vestuario con las declaraciones posteriores de Gündogan.

Aquello queda ya atrás, carpetazo a la temporada con la destitución con Xavi, con el que no terminó del todo bien Araujo. Se estima que la llegada de un nuevo técnico es positivo para los intereses del central, que vería con mejores ojos la posibilidad de renovar su contrato por más temporadas, ya que cabe recordar que su vinculación se extiende tan sólo hasta la próxima y la siguiente temporada, hasta 2026.

En esas, a su llegada a Uruguay, Araujo confesó que en estos momentos se encuentra «muy bien, estoy tranquilo», recordando precisamente que «tengo contrato hasta 2026», pero dejando claro que hay mucho que hablar sobre su futuro y el del club en los meses venideros, cuando acabe su pugna en la Copa América: «Ahora, mis representantes se reunirán con el club. Estoy pensando en la selección».

Araujo avisa al Barcelona

Y es que Araujo recuerda con claridad que la exigencia del Barcelona es altísima y no ganar es sinónimo de desastre como así ha sido este curso. «Juego en un club en el que, si no ganas, es una temporada mala. Al no ganar títulos, se considera una temporada que no fue buena», reflexionaba el uruguayo en declaraciones en su país para Punto Penal.

De esa futurible reunión del Barcelona con los representantes de Araujo, al que llevan sus asuntos la agencia italiana Excellence Sport –la misma que al entrenador Roberto de Zerbi–, marcará el camino del central charrúa en el club, si se proyecta una renovación tras conocer los planes de Hansi Flick, o si bien reactiva ese fuerte interés que proviene de Alemania con el Bayern de Múnich u otros clubes de la Premier League.

«Me recuperé bien para llegar muy bien a la selección», comentaba también en clave Copa América y la selección uruguaya Araujo, que sentenciaba: «Bielsa me pide que sea yo. Él sabe de lo que soy capaz y de lo que le puedo aportar a la selección en todas las áreas, tácticamente, adentro de la cancha y afuera. Vamos a la Copa América a darlo todo e intentar ganarla. Vamos a dejarlo todo. Dios quiera que podamos traer la copa para acá».