Araujo desacredita a Xavi: «No podemos usar a los árbitros como excusa»

Poco o nada tienen que ver las declaraciones que dejó Xavi Hernández tras el Clásico a las que pronunció Ronald Araujo. El técnico catalán volvió a usar el comodín, la eterna y recurrente excusa arbitral, algo con lo que parece no estar de acuerdo el central uruguayo, que dejó en evidencia a su entrenador, contradiciendo con claridad su mensaje y afirmando que no pueden «usar a los árbitros como excusa».

Xavi Hernández volvió a optar por la vía de culpar a otros, como ya vimos hace pocos días en la eliminación de Champions League ante el Paris Saint Germain. En el Clásico ante el Real Madrid, el técnico del Barça recurrió a lo mismo, a culpar de sus propios errores a las decisiones arbitrales y dejar su mensaje carente de cualquier tipo de autocrítica, algo que no dejó pasar en este caso Ronald Araujo.

«Estamos orgullosos de cómo hemos jugado. La segunda parte hemos dominado, muy bien en defensa en vigilancias… El resto hemos controlado el partido. Una pena porque hemos hecho un trabajo muy bueno. Se nos escapan los tres puntos por cosas que no controlamos. Merecimos los tres puntos. Una lástima. Merecimos más. Poco más podemos hacer», decía Xavi, apuntando a esas «cosas que no controlamos» en relación con las decisiones arbitrales al que evitó apuntar directamente: «Me puede perjudicar hablar de los árbitros. Luego me sancionan. Hemos estado mejor que el Madrid. Se nos escapa por detalles. Ayer me preguntasteis por el árbitro y dije que ojalá pasara desapercibido y no ha pasado. Es una lástima».

«Mi sensación es de injusticia máxima. Lo ha visto todo el mundo, hoy no ha sido justo. Es mi sensación», concluía un Xavi Hernández al que no seguirían esta vez sus jugadores, especialmente un Ronald Araujo que pese a su fatídica expulsión en Champions, ha salido reforzado en el vestuario tras la polémica surgida con Gündogan –el cuál le pidió perdón y parece tema cerrado–, y ahora abandera ese discurso que confronta con el mensaje de su entrenador, que pide no «usar a los árbitros como excusa».

Araujo desacredita a Xavi

«No me gusta hablar sobre el arbitraje. Hay que ver el gol de Lamine, la tecnología ajustarla mejor… pero no son excusas. No podemos usar a los árbitros como excusa. Hemos fallado en detalles, no sólo en este partido, también en la eliminatoria», se expresaba Araujo, consciente de que en esta semana trágica para el Barcelona son ellos los que deben estar en el foco, no los árbitros: «El gol de Lamine me parece que había entrado, pero no hay que meter excusas, hay que seguir».

Pero el charrúa dejaba claro que no pueden seguir así, que no pueden «usar a los árbitros como excusa» y reconocía que «hay detalles donde nos perdimos y volvimos a fallar», algo por lo que están «tristes por la derrota», en «una semana que ha sido complicada» y en la que se les «fue el objetivo de pelear por LaLiga» también como él mismo reconoce, sentenciando: «A levantar cabeza y a terminar segundos, que hay que entrar en Supercopa».