Araujo busca la redención

Ronald Araujo afronta una de las semanas más difíciles como jugador del Barcelona. Desde que se hiciera un hueco en el once del primer equipo hace ya cuatro temporadas, el central uruguayo ha sido incuestionable ante todo y todos en ‘can Barça’. Pero la eliminación ante el PSG en la Champions League le dejó como uno de los principales señalados al ver la expulsión. Gündogan, su compañero, le criticó y este le respondió al día siguiente. La fractura del vestuario era palpable, pero Xavi dejó claro que todo se había «solucionado». Ahora buscará la redención ante el Real Madrid en la lucha por la Liga.

Porque si el fútbol tiene algo es que da a los jugadores la oportunidad de redimirse a los pocos días. Si el martes Araujo el villano del Barcelona, cuatro días más tarde tiene la oportunidad de reivindicarse ante el Real Madrid y más en concreto ante Vinicius Jr. Xavi Hernández, desde que aterrizó en el banquillo culé en 2021 ha utilizado al charrúa de lateral diestro para tratar frenarle.

Y es que si algo ha demostrado Araujo en estos años es haber sido de los pocos futbolistas en el mundo capaz de frenar a Vinicius Jr. Algunas batallas, como la última en Riad el pasado mes de enero que acabó con hat- trick de Vinicius, acabaron con el brasileño como victorioso, pero otras fue al contrario. Por ello, todo hace indicar que el ‘4’ azulgrana estará de nuevo en el lateral diestro. Porque Xavi confía en él como nadie y este tiene la habilidad y las condiciones físicas para frenar al que es uno de los futbolistas más en forma y peligrosos del planeta a día de hoy.

Pero como comentamos, la semana se ha antojado complicada para Araujo. Fue expulsado ante el PSG y Gündogan, en vez de apoyar a su compañero en la que había sido su noche más negra en su carrera deportiva, se encargó de criticarle por la acción de la roja. «Estábamos en una buena posición. No sólo por el partido de ida, también por haber hecho el primer gol. Todo estaba en nuestras manos, pero lo dejamos escapar de la manera más fácil. Se lo regalamos al PSG. Eso es lo más decepcionante» dijo el alemán.

Araujo se distancia de Gündogan

«Prefiero guardarme para mí lo que pienso sobre las declaraciones de Gündogan. Tengo códigos y valores que hay que respetarlos», dijo Ronald Araujo que, en vez de quitar hierro al asunto y apagar el fuego, lo avivó más echando gasolina y creando una visible ruptura en el vestuario.

Esto hizo a Xavi Hernández tener que hablar de ello en rueda de prensa antes del partido ante el Real Madrid: «Está solucionado. Ya no veía problema pero hablando la gente se entiende y se ha solucionado. Cuando no hay mala intención, no hay problema. Todo zanjado».

Otra roja en Riad

Araujo ya vio otra expulsión esta temporada. Y fue en otra noche negra del Barcelona, aunque esta vez no tuvo una mayor trascendencia ya que el partido estaba visto para sentencia. Y eso ocurrió en la final de la Supercopa de España en Riad ante el Real Madrid que acabó con victoria para los blancos por 4-1. Dos han sido las rojas que ha visto el charrúa esta temporada y no ocurrieron en momentos en los que el Barcelona tuvo una buena noche.

Por partida doble, por la noche ante el PSG este martes y por la expulsión ante el Real Madrid en la final de la Supercopa de España, Araujo quiere sacarse esa espina clavada que tiene. Pero no lo tendrá nada sencillo, pues el los de Carlo Ancelotti llega con la moral por las nubes tras el pase a las semifinales de la Champions League y a sabiendas que una victoria o empate les dará prácticamente la medalla de campeón. Además, Vinicius Jr le ganó la partida en el último encuentro con un hat-trick que ya es historia de los Clásicos.