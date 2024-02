Laporta se queda sin palanca bursátil al no encontrar inversores por los impagos de Barça Vision

En los últimos años, la delicada situación financiera del Barça se ha convertido en un auténtico quebradero de cabeza para Joan Laporta. Las palancas se convirtieron en el día a día de la actualidad culé en el verano de 2022, pero este año, el presidente catalán llevó a cabo una nueva estrategia que pasaba por firmar un acuerdo con Mountain & Co y Acquisition Corp, una entidad que se dedica a inversiones en compañías tecnológicas y sectores emergentes, con el objetivo de sacar a Barça Vision a bolsa.

Pero la realidad es que este as de la manga que se sacó ‘Jan’ podría echarse al traste por la incertidumbre que vive el club catalán. Vayamos por partes. El principal objetivo de Laporta para salir de esta delicada situación financiera del Barça pasaba por empezar a cotizar en el Nasdaq, la segunda bolsa de valores electrónica más grande de Estados Unidos. Y para ello recurrió a Mountain & Co y Acquisition Corp. Meses después, la compañía ha solicitado permiso a sus accionistas para ampliar el periodo de búsqueda de nuevos inversores.

¿Y esto qué significa? El principal problema que está viviendo el Barcelona con esta empresa es que se ha vivido una importante fuga de inversores en Mountain & Co y Acquisition Corp. Y esta salida se debe principalmente a la incertidumbre que vive el conjunto azulgrana en términos financieros. El pasado agosto, Joan Laporta anunció la venta del 29,5% de Barça Studios con la empresa alemana Libero Football Finance, que debía pagar 40 millones en el último trimestre de este año.

Y es que han pasado los meses y el fondo de inversión alemán no ha cumplido con los plazos y no ha pagado al Barcelona esos 4o millones de euros que debía pagar antes del 31 de diciembre. Y es por este motivo por el que han venido las curvas en ‘can Barça’. Los inversores de Mountain & Co y Acquisition Corp han decidido retirar sus fondos por el futuro oscuro que se espera en el club culé. El riesgo de Mountain de entrar en Nasdaq era mayúsculo y no quería poner en riesgo sus inversiones.

Nasdaq amenazó al Barcelona

Incluso varias fuentes cercanas a Mountain aseguraron que fueron hasta el 14% de los inversores se marcharon de la entidad por esta gran incertidumbre ocasionada por el impago de Libero al Barcelona. Cabe destacar que el fondo de inversión alemán se hizo con el 9,8% de Barça Studios.

Y para que tanto el Barcelona como Mountain siempre han confiado en alcanzar hasta los 400 inversores para poder cotizar en bolsa. Pero no sólo eso. El conjunto azulgrana debe recibir esos 40 millones de euros que Libero no ha pagado para tener una certeza mayor y para que puedan regresar esos inversores que se han ido marchando en los últimos meses.

Desde Mountain creen que no será posible conseguir estos inversores (ni os 40 millones que faltan) antes del vencimiento del plazo inicialmente establecido (9 de marzo 2024). De lo contrario, se devolverá el dinero a todos los inversores que todavía confían en este proyecto. Barça Vision era la gran oportunidad de Laporta para generar ingresos, pero todavía no podrá ser una realidad.

Por todos estos motivos, que no son pocos, se produce un claro incumplimiento de los requisitos para entrar a cotizar en el Nasdaq, que ya avisó en el pasado al club azulgrana de sus deficiencias. Esto no se trata de un tema menor para el presidente azulgrana, que confía en recibir más pronto que tarde esos 40 millones, ya sea de Libero o de otro inversor, para primero cumplir con las exigencias de la Liga y después para poder cotizar en bolsa y aumentar los ingresos. A día de hoy, Barça Vision está dando más problemas de lo esperado a Laporta.