Laporta descarta al primer candidato de Deco y Mendes para el banquillo del Barcelona

El Barcelona es ahora mismo uno de esos caramelos sabrosos del mercado. Desde que se conoció las pretensiones de Xavi Hernández, que dejará de ser entrenador culé a partir de la próxima temporada, el conjunto blaugrana se ha convertido en el punto hacia donde mirar para muchos técnicos. La compleja situación que atraviesa el club le convierte en foco donde miran desde técnico en formación o de gran proyección hasta experimentados ávidos por una nueva aventura. Lo único que sabemos de momento es que Joan Laporta no va a comprar al primer técnico que le ofrezca Deco para el banquillo del Barcelona.

La pregunta del millón es «¿quién sustituirá a Xavi Hernández del banquillo del Barcelona?», pero ahora mismo la única respuesta segura es que no será Sergio Conceiçao, el actual técnico del Oporto. Entre la amplia lista de entrenadores que están en la lista del Barça ya no está el nombre del portugués, que está representado por el reconocido Jorge Mendes y que guarda una estrecha relación con el Barcelona, tanto con el presidente Joan Laporta como con su director deportivo, Deco, con el que trabajó.

Pero esto no parece haber sido suficiente como para colocar a Conceiçao como una opción para entrenar al Barcelona. El Oporto está a cuatro y seis puntos de Sporting de Lisboa y Benfica, segundo y primero en la Primeira Liga portuguesa. No está brillando por encima del resto y tampoco ha llamado la atención de un Laporta que quiere un perfil superior como relevo de Xavi Hernández, con el abanico de candidatos aún muy abierto.

Y es que Conceiçao acaba contrato con el Oporto el próximo 30 de junio y Mendes, conocedor de la situación y con buen trato con los dos referentes culés, tanto Laporta como Deco, no dudó en ofrecerle como candidato, como opción de relevo para Xavi, aunque la respuesta ha sido contundente. Según Sport, el presidente del Barcelona ha dejado bien claro a Mendes que el técnico luso no entran en los planes culés, que no está en su cartera y que tampoco encaja en las pretensiones que tienen con respecto al juego que esperan que despliegue su equipo.

Conceiçao juega habitualmente con un sistema de 4-4-2, un estilo muy ajeno al Barcelona desde hace años, siempre amoldado al 4-3-3 o cualquier variante circunstancial. Además sus equipos siempre han ido ligados al condicionante físico, al músculo, algo que en el Barça rara vez se ha estilado y, cuando han llegado jugadores con ese rol, su paso ha sido temporal, rara vez han marcado épocas. Por todos estos motivos, además de ser un técnico temperamental, Laporta dice no al ofrecimiento de Mendes.

Así el Barcelona sigue moviéndose en diferentes posibilidades para incorporar a un entrenador que encaje en todo para el proyecto de Joan Laporta. Nombres han salido muchos. Uno de ellos Jurgen Klopp, es un sueño imposible del presidente que no se hará realidad. Más reales son los rumores de nombres como el alemán Hansi Flick o el italiano De Zerbi. En las últimas horas también se han relacionado a Cesc Fábregas y Antonio Conte… El abanico de posibilidades del Barça será uno de los agitadores del mercado de entrenadores de aquí a que encuentra al candidato ideal.