Xavi radicaliza su discurso

Xavi Hernández ha pasado a la ofensiva definitivamente, ha radicalizado su discurso hasta tal punto que en un momento en el que se quedaba ya sin cartas tras la mala racha de resultados del Barcelona y tras el anuncio de su marcha a final de temporada, ha optado por el victimismo usando a su favor el caso Negreira. «Yo creo que estamos pagando lo del caso Negreira», explicaba en su última comparecencia, tras vencer al Alavés (1-3), en otro intento orquestado de que el arbitraje les está persiguiendo…

En sus últimos pasos por rueda de prensa Xavi ha ido formulando una y otra vez su propio relato, este de que el caso Negreira está repercutiendo gravemente a su equipo con respecto al arbitraje, con errores graves y ayudas a otros equipos, en relación al Real Madrid.

«Otra vez lo habéis visto vosotros. Yo sólo pido que nos dejen competir, sólo pido esto», decía muy molesto Xavi Hernández tras el partido por la expulsión de Vitor Roque, que califico como «otro error del árbitro hacia nosotros», mellando aún más en los árbitros, aunque afirmando que no va «a hablar más de los árbitros porque luego se me gira todo en contra». «Que nos dejen competir porque hoy es otro error flagrante. Sin más. Desde el primer partido, lo dije en Getafe. Yo creo que estamos pagando lo del caso Negreira. Esa es la realidad, esa es la verdad, lo que siento yo, pero ya no voy a hablar nunca más», cerraba al respecto tras vencer al Alavés.

En la rueda de prensa previa al Alavés también arreó al arbitraje, victimizándose, con unas declaraciones que generaron gran revuelo las horas posteriores. «Ya dije que no me gustaba que condicionaran a los árbitros y lo hacen cada semana. No me gusta, estamos viendo que los árbitros van condicionados. El caso Negreira no nos ha sumado en absoluto, es una realidad», decía sin tapujos Xavi, mencionando una vez más el caso Negreira, y atacando al Real Madrid: «Adulteran la competición por completo, semana tras semana. Lo ve un ciego. El Cholo Simeone dijo que no somos tontos. Claro que lo vemos, lo ve todo el mundo».

Ya con anterioridad ha ido sembrando la duda con el arbitraje aquí y allá. «Lo ha visto todo el mundo. Ya lo dije en Getafe: va a ser muy difícil ganar esta Liga porque hay cosas muy raras que no me cuadran», dijo sobre el arbitraje del Almería-Real Madrid en otro ataque no solo al cuerpo arbitral sino también al Real Madrid.

«Hay gente que no se acuerda pero creo que podríamos llevar seis puntos más en este campeonato. Recuerdo el penalti en el Coliseum, el penalti clamoroso a Raphinha, el gol de Joao Félix en Granada…», dijo en otro momento, recordando acciones arbitrales que, a su juicio, fueron erróneas, añadiendo: «No son excusas, son realidades, situaciones de minuto 95 que nos sale siempre cruz». Ya ante el Villarreal, en pleno partido, calificó de «vergüenza» el arbitraje que estaba viviendo, por un penalti corregido desde el VAR de manera correcta.

Xavi, en sintonía con Laporta

No ha único que está liderando este discurso, Joan Laporta también ha comentado al respecto y señalando a un Real Madrid que «no se está portando bien» y que «está haciendo un ejercicio de cinismo». «Resulta que ahora el juez extiende el proceso de instrucción a instancias del Real Madrid. Como el Madrid se personó, les permiten solicitar al juicio que extienda el periodo de instrucción. Como llevan un año sin encontrar nada porque no hemos hecho nada, piden esto ahora», explicaba en relación al caso Negreira.

«Lo del Bernabéu fue una vergüenza», comenzó diciendo el presidente del Barça. «El colectivo arbitral tiene que responder a unas presiones que hay. Si no lo hacen, nos dejarán inquietos porque sería una dejación de funciones.

Nos sentimos cada vez más fuertes y cohesionados, pero lo que queremos es que haya recompensas deportivas y en una jornada que podíamos recortar puntos, por una decisión arbitral, por un rearbitraje del VAR, no se ha producido», explicó en otro momento Joan Laporta, en una clara muestra del guion orquestado desde la cúpula culé, con el presidente y Xavi como máximos voceros de la entidad.