Hansi Flick aprende español mientras espera al Barcelona

Xavi no seguirá en el banquillo la próxima temporada y el Barcelona ya sondea el mercado en busca del candidato ideal para suceder al catalán, con Hansi Flick como principal favorito. El técnico tiene contrato con la selección alemana hasta la Eurocopa 2024 pero todo apunta a que no renovará, ya que busca nuevos retos y estaría aprendiendo español a la espera de poder concretar su llegada al conjunto azulgrana la próxima temporada.

Flick cuenta con experiencia en un grande de Europa como es el Bayern de Múnich, con el que ganó la Bundesliga en sus dos temporadas al frente del equipo bávaro. El germano entró al gigante alemán el 3 de noviembre de 2019 como entrenador interino tras la salida de Niko Kovac, y un mes después confirmó su presencia hasta final de temporada. Los buenos resultados llevaron al Bayern a renovar a Hansi hasta 2023. Pero la marcha de Low de la selección alemana en 2021 precipitó su salida para hacerse cargo de la Mannschaft.

Tras cuatro temporadas en el cargo de seleccionador de Alemania, a Hansi Flick se le ha abierto la posibilidad de volver a entrenar a un club histórico como es el Barcelona. Después del batacazo en el Mundial de Qatar 2022 donde Alemania se quedó fuera en la fase de grupos, el técnico medita abandonar su cargo en el banquillo tras la Eurocopa 2024, fecha en la que termina su contrato.

TRUE✅ Hansi Flick is already learning Spanish. The former Coach of the German Nationalteam is looking for a new challenge in the summer and the job at FC Barcelona would appeal to him @BILD_Sport pic.twitter.com/RLdmuxN5Wi

