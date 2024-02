Cesc, el candidato sorpresa a suceder a Xavi en el Barcelona

Cesc Fábregas ha sido el último en entrar en la lista de candidatos para suplir a Xavi Hernández en el banquillo del Barcelona de cara a la próxima temporada. El ex jugador de Barça, Arsenal, Chelsea, Mónaco y de la selección española se ha dejado querer por el Barcelona con el que ganó seis títulos durante los tres años de carrera que estuvo en las filas culés tras despuntar con los gunners. Lleva menos de un año en los banquillos y sin grandes exigencias, pero…

Fábregas colgó las botas definitivamente la pasada temporada, a sus 36 años, en el Como italiano. Nada más cerrar su etapa como futbolista inició la siguiente como entrenador dirigiendo al conjunto sub 19 del equipo italiano pero la destitución el pasado noviembre de Moreno Longo le hizo dar el salto al primer equipo.

El que fuera centrocampista reconoció que no le sorprendió demasiado el anuncio de Xavi Hernández: «Llevamos muchos años en el fútbol, hemos visto de todo y la verdad es que es difícil que te sorprenda algo, pero conozco al Xavi persona y jugador, pero no como entrenador…».

«Xavi es una persona muy positiva, alegre, siempre quiere lo mejor, ganar… Siempre cree en lo que hace, mira hacia adelante. Creía que el Barça necesitaba una persona así. Ves partidos suyos y ves muchos chavales jóvenes, como hizo Koeman con Pedri, Gavi o Araujo, pero él los ha hecho ir a otro nivel, un paso por delante. Su momento no ha sido fácil, pero es el Barça, es uno de los tres clubes más grandes del mundo y, al final, si la presión de este club puede con una persona tan positiva como Xavi, obviamente, quiere decir que la presión es muy alta», desarrollaba Cesc en Catalunya Ràdio.

Es ahí cuando entra en escena la posibilidad que, algún día, aparezca la opción de entrenar al Barcelona para Cesc Fábregas, puerta que no se cierra en absoluto, aunque con matices: «Es algo que no se puede saber. Creo que primero debo crecer, dar pasos… Por eso estoy contento donde estoy, porque no tengo una presión muy alta. No puedo hablar por boca de nadie porque lo que ha vivido Xavi es lo que ha vivido y la presión que tiene debe ser insuperable. Todo va por épocas, el fútbol cambia, las dinámicas cambian y poco a poco debes intentar descubrir tu verdadero nivel como entrenador porque, al final, te pueden juzgar, te puede decir que eres muy bueno, que gusta cómo juega tu equipo, o no, pero al final es el trabajo que haces día a día. Hay entrenadores que, por decirlo de alguna manera, no están bien vistos, pero los ves trabajar día a día y piensas: este es un crack. Hay que sentirse bien con uno mismo».

Fábregas también comentó que «en el Barça hay un nivel de presión altísimo» y recuerda que en su etapa como jugador le «pasó un poco lo mismo, pero siempre tuve motivación e inquietudes; después las cosas fueron como fueron, pero las ganas de intentarlo y seguir siempre estaban ahí, supongo que como entrenador es igual».

El Barcelona sigue en estos momentos en la búsqueda del entrenador que debe suceder a Xavi Hernández. Nombres han salido muchos durante todos estos días, entre ellos con más fuerza algunos internacionales del calibre de Hansi Flick, que ya está aprendiendo español ante la oportunidad, o también Roberto De Zerbi, actualmente en el Brighton desde 2022, uno de los clubes que más espectáculo está dando este curso en la Premier League. Otros como Thiago Motta están ya descartados.