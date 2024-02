El Barcelona descarta a otro entrenador de la carrera para suceder a Xavi

El Barcelona ha descartado a otro candidato para suceder a Xavi Hernández como entrenador la próxima temporada. Ha sido su director deportivo y principal encargado de realizar esta misión, Deco, quien ha tachado de la lista el nombre de Thiago Motta, otro ex jugador del club azulgrana que actualmente dirige al Bolonia de la Serie A italiana.

«Cada entrenador tiene sus características, pero el que venga tiene que tener ambición y hambre para hacer grandes cosas. Y saber a dónde viene. No sigo mucho el trabajo de Motta porque no está en un equipo italiano de los que suelo ver. A Márquez sí, porque está aquí. Es un entrenador joven que se está creciendo delante de las dificultades. Estar aquí le hará mejor entrenador», explicó Deco.

De esta manera, el director deportivo del Barcelona volvió a dejar claro que Rafa Márquez, actual técnico del primer equipo, tiene opciones de dar el salto al primer equipo, pero fue contundente con las nulas opciones de Motta. El hispano-brasileño, que se formó en la cantera del Barça y jugó varias temporadas en el primer equipo compartiendo vestuario con el propio Deco, empezó su carrera como entrenador en 2019 y también ha pasado ya por los banquillos de otros dos clubes italianos, Genoa y Spezia.

En cuanto a la marcha de Xavi, Deco contestó que «ya se ha explicado mucho». «Mi sensación es que la Liga que se ganó el año pasado no se valoró demasiado y se tenía que haber hecho. La afición la celebró, pero la Prensa y a nivel general le quitaron importancia. Y entiendo la exigencia, pero también entiendo la frustración de Xavi al no sentirse valorado», expresó.

Además, quiso aclara que a «nunca se le pidió a este equipo que ganara». «Lo que se le pidió es competir porque cuando compites bien las opciones de ganar aumentan. Si me pregunta hoy, yo creo que la Liga no está acabada. La victoria del sábado nos da algo de esperanza. Los próximos partidos antes del Nápoles serán importantes, para nosotros y para nuestros rivales. La etapa de Xavi aún no se ha acabado», recordó en declaraciones a La Vanguardia.

Las palabras de Motta

Por su parte, hace unos días Motta ya cuestionado por la prensa italiana respecto a la posibilidad de hacerse cargo del Barcelona la próxima temporada. El entrenador de Sao Bernardo do Campo fue muy claro en sus respuestas y quiso centrarse en su temporada en la Seria A.

Tras el partido de su equipo en San Siro, un periodista de Sky Italia le daba la noticia a Motta: «Xavi ha anunciado su adiós. ¿Qué efecto tiene en ti? ¿Te lo esperabas?». Al técnico del Bolonia le pilló de sorpresa y se mostró incrédulo: «No lo sé, no lo he visto… Si es así lo siento muchísimo porque estaba haciendo un gran trabajo. Ganó la Liga el año pasado. Me ha cogido de sorpresa».

Tras enterarse del adiós de Xavi al Barcelona a final de temporada y quedarse totalmente sorprendido, Motta fue preguntado por su posible futuro en el banquillo azulgrana y fue claro: «Yo vivo el presente y el presente es el Bolonia. Estoy bien». No quiso tampoco mojarse. No se lo esperaba.ipo importante».